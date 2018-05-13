13.05.2018, 09:40

День матери соберет звезд на площади Вабадузе

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rus.delfi.ee
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Emadepäeva kontsert Raekoja platsil
Emadepäeva kontsert Raekoja platsilFoto: Priit Simson

Сегодня, 13 мая, на площади Вабадузе состоится уникальный праздничный концерт ЭР100, посвященный Дню матери.

В честь столетнего юбилея Эстонии популярные артисты представят вниманию публики новые детские песни, с приветственной речью выступит президент Эстонской Республики, а Союз женщин Эстонии объявит имя Матери года 2018. Перед началом концерта состоится поход с детскими колясками по всей Эстонии.

”Лучший подарок для мам — это объятия и вместе проведенное время”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Празднование Дня матери начнется с общеэстонского похода с детскими колясками. А в полдень на площади Вабадузе начнется концерт ЭР100, подпевать исполнителям или танцевать можно будет как на центральной площади Таллинна, так и дома у телевизоров по всей Эстонии”, — добавил Кастерпалу.

По словам председателя правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва, по традиции, День матери будет наполнен музыкой. ”Наряду с уже любимыми детскими песнями на посвященном мамам концерте прозвучат и новые произведения для детей и мам, которые исполнят Ленна Куурмаа, Отть Лепланд, Яан Пехк, Ээва Тальси, Лийзи Койксон, Ялмар Вабарна и другие”, — добавил Сурва.

По словам руководителя редакции передач о стиле жизни Эстонской национальной телерадиовещательная корпорации (ERR) Кармель Килланди, 13 мая программа канала ETV будет посвящена Дню матери, а концерт на площади Вабадузе будет показан в прямом эфире.

Вместе с популярными артистами на концерте выступят общеэстонский хор мальчиков ”Kalev” Общества мужской песни Эстонии, квинтет хора мальчиков Национальной оперы ”Эстония”, мужской хор Таллиннского университета, Общеэстонский молодежный симфонический оркестр и хоры песенной студии Эстонского радио.

На концерте с приветственной речью выступит президент Керсти Кальюлайд, а Союз женщин Эстонии объявит имя Матери года 2018. Концерт в честь дня матери организуют Общество мужской песни Эстонии.

Поход с детскими колясками ЭР100

13 мая с 10:30 до 12:00 пройдут походы с детскими колясками ЭР100 в честь Дня матери в Курессааре, Нарве, Пярну, Раквере, Таллинне и Вильянди. Принять участие в походах ожидаются семьи с детьми, которые могут преодолеть дистанцию в колясках, рюкзаке-переноске, своим ходом или любым другим способом. Дополнительная информация о походах с детскими колясками находится на странице www.ev100.ee/emadepaev.

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