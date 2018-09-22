День без автомобиля в Таллинне: какие мобильные приложения могут сегодня пригодиться?

Директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон рекомендует обратить внимание на несколько мобильных приложений, которые помогут вам заново открыть для себя Эстонию — пешком или на велосипеде.

Trafi — для тех, кто ездит на общественном транспорте. ”Это приложение показывает расписание движения в Таллинне, других крупных городах мира и хорошо тем, что действует в реальном времени”, — сообщила Арон. Кроме того, Trafi позволяет прокладывать собственный маршрут и обмениваться сообщениями с другими его пользователями о ситуации на дорогах, например, в случае аварий или задержек транспорта.

Аналогичные функции выполняют и другие приложения, например, работающее без интернета HERE WeGo и всем известное Google Maps, которое помогает прокладывать нужный маршрут с учетом способа передвижения.

Tpilet — включает в себя расписание движения автобусов дальнего следования и билетную систему. Так что вы можете навестить свою бабушку в деревне, даже не садясь за руль автомобиля.

”Время от времени приятно стать пешеходом и в этом качестве открывать для себя новые города. Вот тут-то и пригодится приложение Foursquare — оно покажет вам, что поблизости достойно посещения: заведения питания, развлекательные центры, достопримечательности. Любителям загородных прогулок можно порекомендовать приложение RMK 100, которое специализируется на походных тропах”, — добавила Арон.