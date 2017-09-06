День без автомобиля пройдет в Таллинне на Пярнуском шоссе

Таллиннская городская управа разрешила ограничить в воскресенье, 24 сентября, автомобильное движение на Пярнуском шоссе и улице Валли в связи с проведением Дня без автомобиля.

В этот день с 6 до 19 часов будет ограничен выезд автомобилей на Пярнуское шоссе, начиная с площади Виру, с одного конца, и перекрестка с бульваром Эстония, с другого. На этом пространстве будет запрещена и стоянка.

Улица Валли будет закрыта для въезда и со стороны улицы Виру, и со стороны Пярнуского шоссе. Здесь тоже будет запрещена стоянка автомобилей. Трамвайное движение прерываться не будет, а автобусы пойдут либо по бульвару Мере, либо по бульвару Эстония.

Мероприятия состоятся с 10 до 16 часов. Участники смогут приобрести экологически чистые товары, принять участия в действах, связанных со щадящим природу передвижением, пешем и велосипедном походах, насладиться концертом.

В этот день пройдут и соревнования по ориентированию на городском транспорте. В связи с проведением мероприятий несколько изменятся маршруты автобусов линий 5, 18, 20, 36, 40 и 73, сдвинется остановка Виру трамваев линий 3 и 4 в направлении на Тонди.