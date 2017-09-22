День без автомобиля пройдет в центре Таллинна уже в это воскресенье

В воскресенье, 24 сентября, в центре Таллинна — на участке Пярнуского шоссе между площадью Виру и улицами Г.Отса и Суур-Карья, пройдут увлекательные мероприятия Дня без автомобиля — главного события месячника экологичного движения, сообщает Раэпресс.

Мероприятия эти будут проходить с 6 часов утра до 4 часов дня. В это время можно будет приобрести на ярмарке экологичные изделия, поучаствовать в пешем и велосипедном походах (предварительно зарегистрировавшись), послушать концерт Танеля Падара и Томи Рахула.

В тот же день пройдут соревнования по ориентированию на городском транспорте, проезд на котором будет в этот день в пределах таллинской единой билетной системы бесплатным. на основе валидации единой карточки или другого зарегистрированного в билетной системе носителя личных данных.

С 6 часов утра перекрывается движение по Пярнускому шоссе на указанном выше участке (кроме трамваев). Трамвайная остановка Виру в направлении к Тонди переносится к фонтану на углу улицы Виру.

Программа:

10.00 официальное начало Дня

10.30 старт у дома № 10 по Пярнускому шоссе велопробега "Развитие окрестностей Старого города во второй половине 19-го века" (на эст. яз.)

11.00 связанные с дорожным движение игры для детей

11.15 выступают учащиеся школы танцев "JJ-Street"

11.30 официальное открытие Дня

11.40 ознакомление с Ярмаркой здоровья "Подвижность"

11.45 разогрев участников соревнований по ориентированию фитнес-гимнастикой

12.00 старт соревнований по ориентированию

12.30 старт пешего похода "Новейшая история центра Таллинна" от Эстонского драмтеатра. На русском языке ведет Йозеф Кац.

12.35 выступление мастеров езды на необычных средствах передвижения

14.00 финиш соревнований по ориентированию

14.15 акустический концерт Танеля Падара и Томи Рахула

15.15 награждение победителей соревнований по ориентированию

16.00 завершение Дня

19.00 восстановление движения транспорта по Пярнускому шоссе.