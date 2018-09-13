13.09.2018, 14:05

День без автомобиля: какие изменения произойдут в движении общественного транспорта


rus.delfi.ee
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Autovaba päev Tallinnas
Autovaba päev TallinnasFoto: Madis Veltman

Раэпрес сообщает, что 22 сентября в связи с проведением на площади Вабадузе с 6 часов утра до 7 часов вечера Дня, свободного от автомобиля, вносятся изменения в движение общественного транспорта:

- троллейбусы линий 1 и 3 пойдут до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги на направлении к центру города;

- автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками в сторону центра города на улице Эндла до перекрестка с улицей Суур-Америка и на Пярнуском шоссе — на остановке Космос, а также на бульваре Эстония в обоих направлениях на остановках площадь Вабадузе;

- автобусы линии 40 будут направлены в объезд в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама, а в обратном направлении по улицам Хобуяама, Лайкмаа, через Вируский автобусный терминал, Нарвское шоссе, бульвары Мере и Пыхья, улицы Сууртюки, Раннамяэ, бульвар Тоом, улицу Техника и Палдиское шоссе с дополнительными остановками на направлении от центра города бульвар Мере на одноименном бульваре и в обоих направлениях — на остановке Балтийский вокзал и с конечной остановкой на въезде на стоянку на улице Хобуяама;

- автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B в сторону Балтийского вокзала пойдут в объезд по бульвару Каарли, улица Тоомпеа и бульвар Каарли с остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги на направлении к центру города;

- автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе;

-автобусы линий 41 и 41B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по Нарвскому и Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги, Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоом с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе.

Tallinn Hockey weekend
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