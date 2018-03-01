Дементная пенсионерка стала жертвой телемаркетологов: закон сферу не регулирует

Продавец по телефону может навязать дементному пожилому человеку что угодно и в каких угодно количествах, так как закон подобного рода действия никак не ограничивает. В свете этого остается надеяться лишь на своевременное вмешательство близких, пишет Eesti Ekspress.

”Знаешь, ко мне сегодня приедет курьер”, — радостно сообщает Мильви (78) дочери Тийне (51).

”Мама, я ведь тебе говорила, чтобы ты ничего не заказывала и не принимала посылок”, — пугается дочь.

”Почему я не могу получить посылку? Ну, почему?” — расстраивается пенсионерка.

Прибывает курьер, Мильви хватает посылку как ребенок рождественский подарок. Разрывает упаковку и обнаруживает внутри БАД Detox Red.

В шкафу у женщины пылится уже много разных добавок, которые она не использует. В этот раз вскрытие посылки обходится Мильви в 29,90 евро. Сама она не помнит, чтобы что-то заказывала. Также она не знает, что такое Detox Red и для чего предназначена.

У Мильви — болезнь Альцгеймера. Но у нее есть телефон, чтобы дети могли постоянно быть с ней на связи.

Женщина оформила уже не одну ”постоянную подписку” на витамины и БАДы, и для отказа от них Тийне приходится проходить все семь кругов ада. Звонить и писать письма. ”Слова иногда просто остаются словами. В один месяц я звоню и отказываюсь, а уже в следующем получаю новую подписку. Иногда я даже лично спрашиваю людей, как они бы себя чувствовали, если бы с их мамой поступили подобным образом”, — рассказывает Тийна и прибавляет, что на пенсионеров очень легко оказать давление, а многие после совершения сделки стесняются сказать об этом близким.

Мильви находится в цепких лапах ”телемаркетологов” уже несколько лет. Зачастую продавшая ей товар фирма базируется за границей и не располагает офисом в Эстонии, куда можно было бы вернуть посылку. Несмотря на то, что некоторые продавцы шли Тийне навстречу и принимали товар обратно, за вскрытую посылку платить приходилось все равно.

Сейчас Тийна через суд ходатайствует об ограничении дееспособности матери, чтобы та не смогла заключать договора и брать на себя финансовую ответственность.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителя Ханны Турецки, на сферу продаж никаких исходящих из состояния здоровья клиента ограничений законом не наложено, но в случае телефонной продажи и заключения договора на дому клиент имеет право в течение 14 дней расторгнуть договор. Это дает возможность для вмешательства близких. Правда, лишь при условии, что они своевременно узнают о покупке.

По словам главы Self­diagnostics OÜ Марко Лехеса, занимающейся продажей текстов для проверки здоровья, услугу телемаркетинга они закупают у своих партнеров. Лехес заверяет, что при малейшем намеке не ”неправильность” заказа, фирма принимает товар обратно и аннулирует счет. Он отмечает, что в телефонном разговоре практически невозможно определить наличие у заказчика психических отклонений.

По словам же руководителя фирмы Directmarketing Ремигиуса Динда, которая и продала Мильви курс по очищению организма, продавец должен быть в состоянии определить дементного пожилого человека. Также запрещено продавать продукцию детям, людям в алкогольном опьянении и людям, чье состояние кажется неадекватным. Он отмечает, что в фирме имеется также черный список и человек может занести в него своего недееспособного родственника.

Тийна говорит, что в ходе переговоров с продавцом у нее возникли проблемы, которые решились только после того, как она пригрозила предать историю огласке.