Дембельская вечеринка срочников батальона Kalev закончилась проверкой на наркотики

В начале июня ”выпускная вечерника” срочников пехотного батальона Kalev в Палдиски закончилась вызовом полиции и проверкой на наркотики.

Представитель генштаба Сил обороны Рональд Муроф подтвердил, что в первый день июня в военную часть в Палдиски, действительно, пришлось вызвать полицию в связи с употреблением срочниками в казарме алкоголя.

„Можем сказать, что 1 июня в Палдиски с солдатами срочной службы батальона ”Калев” произошла ситуация, когда они употребляли в казарме алкоголь. На место была вызвана полиция. Также в отношении участников инцидента был проведен тест на наркотики, в результате которого наркотического опьянения ни у кого выявлено не было. Военнослужащие действующей армии к ситуации не причастны, телесные повреждения никому нанесены не были”, — сообщил он. В полиции также подтвердили, что тесты на наркотическое опьянение (17 разных наименований наркотических веществ) оказались негативными.

Источник рассказал Delfi, что на самом деле во время службы в часть можно без труда пронести алкоголь, имели место и случаи употребления конопли. ”Тест на наркотики за все всей службы делался два раза: после получения первой увольнительной и перед уходом в резерв”, — сказал он и отметил, что в первый раз кое-кто из солдат даже попался.