"Деловой Таллинн" скрывает на своей домашней странице сотрудничество с Сависааром

На выборы Эдгар Сависаар, Урмас Сыырумаа и Юри Мыйз идут в списке "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна". Но если на странице "Союза Сависаара" указаны и кандидаты из "Делового Таллинна", то на странице второго союза и слова нет о сотрудничестве с бывшим лидером центристов и его списком.

Если на странице "Союза Сависаара" к традиционному зеленому добавлен оранжевый цвет "Делового Таллинна" и представлены кандидаты двух списков, то на домашней странице "Делового Таллинна" отрезана зеленая часть лого с изображением города и представлены лишь кандидаты избирающиеся от их союза.

Единственное место, где упоминаются союзники на странице "Делового Таллинна" — предвыборная программа.

Урмас Сыырумаа ответил Delfi, что на домашней странице произошла техническая ошибка, и он не занимается скрытием партнеров по избирательному списку.

"Мы их не стесняемся. Домашняя страница просто находится в разработке. Она была запущена в полуготовом варианте и к сегодняшнему вечеру должна была быть готова. Завтра к обеду все будет в порядке", — сказал он.

Для сравнения — скриншоты домашних страниц объединившихся союзов:

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Списки кандидатов в Кесклинне:

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