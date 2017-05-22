Деловая невеста. История удачного фиктивного брака как исключение из правил

Если вы незамужняя гражданка Европейского союза, можете отправиться в бесплатное путешествие в Западную Европу. Перелеты-проживание-питание — за счет приглашающей стороны, плюс четырехзначная сумма. От вас потребуется заключить ”формальную сделку” в виде делового брака. Но есть нюанс: все, кроме последствий этой ”формальности”, скорее всего, окажется неправдой.

”Проблема фиктивных браков в последнее время стала вновь особенно актуальна. Одна из причин — активное освещение в медиа. И тогда к нам снова начинают больше обращаться”, — рассказала Delfi Сирле Блумберг, директор НКО Living For Tomorrow, которое помогает жертвам всех форм торговли людьми.

”Скоро ты найдешь себя в могиле”

По ее словам, проблем несколько: ”Во-первых, часто мы видим, что человека эксплуатируют. Или угрожают. Иногда даже забирают документы, и обратно жертвы их не получают вообще. Во-вторых, нередки случаи насилия. Оно не всегда прямо-таки грубое — когда избивают. Могут, например, поселить в комнату с тремя мужчинами. Быть может, сексуального насилия и не будет, но спать, допустим, уже невозможно. А это тоже насилие”.

Девушки рассказывали сотрудникам организации, как им угрожали по смс: ”Мы знаем, где ты живешь!”, ”Скоро ты найдешь себя в могиле”. Жертвы, по словам Блумберг, не всегда говорят о таких вещах: просто не хочется вспоминать.

”Невест” заманивают деньгами и такими обещаниями, что какое-то время жених будет девушку содержать.

Как заметили сотрудники НКО, потенциальных фиктивных жен выбирают очень четко: обычно это девушки из бедных или многодетных семей, из детских домов. То есть потенциальная жертва — человек с экономическими проблемами, и им предлагают ”решение проблем”. В основном в доверие втирается знакомая девушка или поступает предложение через соцсети.

Имущество и долги на двоих

Следующий шаг — ”невесте” покупают билеты на самолет. ”Для многих побывать где-то за границей — это уже немало! Девушки, соглашающиеся на это, просто не в курсе опасностей, — предупреждает Блумберг. — Очень популярна в этом плане католическая Ирландия. Развестись там не так-то и просто. Развод обойдется в круглую сумму, займет много времени и сил”. Усугубляет ситуацию то, что супругу этот развод не выгоден. Кроме того, если мужчина дает согласие на развод, то это можно сделать и в Эстонии; а если не дает, то придется ехать в Ирландию.

Фиктивныей брак юридически — это брак настоящий, подчеркивает Блумберг. Хотя девушкам и внушают, мол, ”в Эстонии об этом никто не узнает”. ”Неправда: в ЗАГС информация дойдет. И если у девушки, ранее вступившей в такой брак, позже рождается ребенок не от фиктивного мужа, а реальный отец не признает отцовства, ребенок ”записывается” на имя того человека, с кем девушка состоит в браке. И таких случаев — очень много!”.

Если у девушки появляется имущество, нажитое в браке, то муж имеет право на него претендовать. Если у фиктивного супруга есть кредиты — он с вами также ими ”поделится”.

Особенно серьезные проблемы могут возникнуть при заключении такого рода брака в мусульманских странах. В некоторых из них женщина в принципе не может подать на развод.

Зачастую и обещанных денег девушки не получают, ведь зарабатывают в этом процессе посредники, а они после заключения сделки исчезают. Цена вопроса зависит от города. В Харьюмаа девушкам предлагают больше, в Ида-Вирумаа меньше. Разброс от 700 до 7 000 евро.

НКО Living for Tomorrow подсчитала, что если в 2010 году фиктивными женами в основном становились эстоноговорящие девушки из маленьких городов, то сейчас — в основном русскоговорящие.

”А если это любовь, Надя?”

Самый последний тренд — заключение фиктивных браков непосредственно на территории Эстонии. ”Тут мы наблюдаем старшую возрастную группу: 40-50 лет. Упор делается на Ида-Вирумаа, потенциальные мужья — мужчины из бывших республик СССР. И заманивают этих женщин знаете чем? Любовью! И тут… я даже не знаю. Наверное, это худший вариант, когда вот так играют на чувствах. А идти разводиться — больно и стыдно: город маленький, все друг друга знают и все обсуждают”, — рассуждает Блумберг.

Но бывают и ”счастливые” фиктивные браки: когда каждый получает свое, и все всем довольны.

Свою историю нам рассказала уроженка Таллинна Вероника (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред). Ее случай удачного и счастливого” фиктивного брака, и является исключением из правил.

”История длилась три года — с 2013 по 2016. Я случайно нашла парня в соцсети в группе татуированных. Понравились фото, мы познакомились, начали общаться, — вспоминает девушка. — Я заканчивала школу и страшно хотела уехать жить в Лондон, а он как раз оттуда. Между делом он как бы намекнул, что готов помочь мне переехать: купить билеты, помочь с проживанием. Потом уже более открыто описал ситуацию: он с Украины, и ему нужна виза. Старая закончилась, а для этого нужен фиктивный брак. И предложил, скажем так, услугу за услугу. Ну, и вообще, мол, а вдруг повезет и срастется все”.

В денежном плане речь шла о трех тысячах фунтов стерлингов. Парень купил Веронике билеты, и она переехала в Англию, но жить с будущим ”мужем” не стала — поселилась у подруги. Идея фиктивного брака стала ее пугать. Пара начала просто дружить. Позже, по словам девушки, выяснилось, что изменятся законы, регулирующие браки и разводы: надо было срочно принимать решение и женитьба состоялась.

От алтаря до нар

”За эти три года он во всем помогал: и немного финансово, и по мелочам. Решила помочь по-дружески и не взяла с него денег. Потом, со временем, он просто ”откупился” двумя айфонами и зеркалкой и периодически присылал по 100-200 фунтов про просьбе или по праздникам. Наверно, в итоге 3 000 фунтов и вышло за три года, пока мы должны были официально находится в браке, чтобы никто ничего не заподозрил”, — вспоминает Вероника. ”Мне кажется, нам повезло, потому что мы оба такие в татухах-пирсингах и говорим на одном языке. Все выглядело очень правдоподобно”.

Заплатили 120 фунтов за регистрацию, пригласили двух свидетелей и двух подружек, все пришли нарядные, с букетами. Развод был спустя три года и занял полгода. В суд супруги не ходили — все было сделано без их присутствия, они только бумаги на почту получали. Муж просто подал на развод, якобы жена изменила ему.

Вместе они не жили, но ”муж” хранил ее документы и некоторые вещи у себя: на случай проверки. А еще банковский счет и телефон Вероники были зарегистрированы на его адрес.

”Наслышана, что очень сильно проверяют, если пара, например, европейка-индус, или другой темнокожий. С такими — очень строго. У меня даже друг в тюрьму попал из-за фиктивного брака такого: на индуске женился, и они каким-то образом вычислили”, — поделилась печальной историей наша собеседница.

Вероникина родня об этой истории не знает, и девушка надеется, что не узнает. В курсе некоторые друзья. Хоть в ее случае все обошлось, Вероника предостерегает всех, кто намерен вступить в фиктивный брак. Это может быть опасно.

Как я не вышла замуж

Автор статьи решила примерить роль ”деловой невесты” и провести брачный эксперимент. В шести тематических группах ”Вконтакте” разместили пост: ”Всем доброго времени суток. Я — гражданка Эстонии по рождению, мне 27. Приличная, адекватная, понимающая, свободная. Ранее в браке не состояла. Хотела бы вступить в брак не за так. Все подробности и нюансы обговариваемы, в том числе и цена вопроса — слишком много не возьму. Пиши в ЛС. Жду!) Всем лучи добра!”. И стала ждать.

Ждать пришлось недолго. Женихи стали массово писать, спрашивать об условиях, тонкостях процесса и, разумеется, о цене. Для простоты дискуссий и чистоты эксперимента ”назначаем” цену в 5 000 евро плюс все расходы. Для многих посватавшихся цены оказалась неподъемной. Щедрость потенциальных женихов варьировалась от ”банки варенья и коробки печенья” до ”90 тысяч долларов, но (орфография сохранена) нужно чтобы жить вместе и интима”.

Но до официального предложения так и не дошло: наше предложение растворилось в потоке более выгодных. В соцсетях нет недостатка в объявлениях ”фиктивных невест”.

Но что делать, если вы вступили в фиктивный брак? ”Если вы решили расторгнуть фиктивный брак, то можно и нужно обратиться к нам. И не надо ничего бояться. Мы неправительственная организация, и не предаем огласке истории и личные данные. Мы призываем девушек побыстрее выходить из таких браков. Не бойтесь нам звонить! Можно анонимно”, — призывает Сирле Блумберг. Контакты Living For Tomorrow — lft.ee, +372 6607 320.