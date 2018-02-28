Дело Таллиннского порта: прокуратура обжалует возврат обвинения

Официально обжалование предоставят окружному суду на следующей неделе.

”После анализа решили обжаловать возврат обвинения судом”, — сообщил пресс-секретарь госпрокуратуры Харри Тууль.

В понедельник суд сообщил, что вернул прокуратуре обвинительный акт по делу Таллиннского порта.

По оценке суда, обвинение расплывчато, его структура неполна, в вопросах времени и места совершения преступления оно неточно. Так, судья Юлия Верникова сочла, что обвинение не соответствует требованиям и вернула его в прокуратуру.

Госпрокурор Лаура Фельдманис не была согласна с критикой и в начале недели сообщила, что решит вопрос об обжаловании в течение предусмотренных 15 дней.

Обжалование сейчас — в процессе составления, официально прокуратура планирует его подать на следующей неделе.