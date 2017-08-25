Дело обвиняемого в России в шпионаже эстонского бизнесмена вернули в прокуратуру

Московский городской суд вернул в прокуратуру дело гражданина Эстонии Райво Суси о шпионаже, сообщает радио "Эхо Москвы", отмечая, что суд постановил вернуть дело в прокуратуру из-за выявленных процессуальных нарушений.

Материалы дела засекречены, и говорить о содержании предъявленных обвинений запрещено как самому Райво Суси, так и его адвокату Аркадию Толпегину, передает rus.err.ee.

Шпионскую деятельность, по версии следствия, Райво Суси вел в 2006-2007 годах, однако задержали его российские власти лишь в феврале прошлого года, в аэропорту Шереметьево, и с тех пор бизнесмен находится под стражей.

По данным СМИ, его компания несколько лет посредничала при продаже на Запад произведенных в России учебных реактивных самолетов.

Обвинения в шпионаже предприниматель отрицает, а в декабре прошлого года Суси выразил сомнение в том, что власти Эстонии и России станут договариваться о его обмене.