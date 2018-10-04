04.10.2018, 09:40

Дело об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве суд начнет рассматривать на будущей неделе

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rus.delfi.ee
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Kohtla-Järve Nastja ärasaatmine
Kohtla-Järve Nastja ärasaatmineFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Прокуратура завершила расследование убийства 15-летней Насти из Кохтла-Ярве и передала дело в Вируский уездный суд. Предварительное заседание пройдет уже на следующей неделе.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Вируской окружной прокуратуре, обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлено 18-летнему Артему Дроникову. Помимо этого его обвиняют в физическом насилии, но этот эпизод не связан с убийством школьницы.

Скорее всего, что судебное следствие пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля. Вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего Артема — бывшего бойфренда Насти.

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Дело об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве суд начнет рассматривать на будущей неделе

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Прокуратура завершила расследование убийства 15-летней Насти из Кохтла-Ярве и передала дело в Вируский уездный суд. Предварительное заседание пройдет уже на следующей неделе.
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