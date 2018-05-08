Дело об опеке над ребенком с недостатком здоровья: почему судья отказалась заслушать специалиста?

"Я беспристрастна. Я принимаю все свои решения, исходя из интересов детей, потому что хочу, чтобы ребенку было хорошо, — заверила Ыунпуу. — И в данном случае я уверена, что определить сына отцу было правильно".

Ыунпуу признала, что разделение детей — большая редкость, обычно этого не делают. "Но в данном случае, поскольку у сына синдром Аспергера, это было обоснованно в его интересах — ему нужно больше покоя", — сказала Ыунпуу.

По словам консультирующего мать юриста Мерле Альбрант, мать ходатайствовала перед судом об отправке обоих родителей на комплексную экспертизу (психиатрическая и психологическая экспертиза), но ходатайство не удовлетворили. "Судья сказала, что оба родителя кажутся ей адекватными", — сказала Альбрант.

Судья оставила специалиста за дверью

Мать решила привлечь специалиста, чтобы суд заслушал его мнение. Клинический психолог Мариана Сакснийт приехала из Тарту в Таллиннcкий суд, чтобы дать свою оценку состоянию здоровья ребенка. Судья ее в зал не пригласила. Это было заседание, которое предшествовало тому, когда судья встретилась с детьми в своем кабинете. Сакснийт занималась всеми тремя детьми полтора года. "У судьи было сформировано свое мнение. Мое выступление, очевидно, каким-то образом повлияло бы на ее мнение, и поэтому она решила меня не заслушивать", — констатировала Сакснийт.

По словам Сакснийт, странно, почему у судьи Ыунпуу не возникло интереса заслушать специалиста. "Судья может сомневаться в моей беспристрастности, но она могла бы быть уверена в этом после того, как она меня заслушала", — отметила Сакснийт.

Над ребенком проводят эксперимент

Сакснийт признала, что все трое детей потревожены происходящим вокруг них "разделом". Прежде всего в стабильной среде нуждается Мати. "Невозможно спрогнозировать, как смена местожительства на него повлияет. Не стоит легкомысленно проводить эксперименты над ребенком", — констатировала Сакснийт.

Судья Сирье Ыунпуу сказала, что она раньше привлекала экспертов, в зависимости от случая, потому что каждое дело уникально. В этот раз Ыунпуу не посчитала это необходимым и отметила, что благодаря своему многолетнему опыту работы, курсам и прочитанному материалу по психологии достаточно знает специфику синдрома Аспергера. Ыунпуу подчеркнула, что эксперт может быть в суде только тогда, когда суд назначает эксперта.

Мариана Сакснийт в данном случае была не экспертом, а специалистом, мнение которого мать детей попросила заслушать суд. Судья признала, что посчитала Сакснийт находящейся под влиянием матери и поэтому отказалась ее заслушать. "Специалист должен достаточно поработать с обоими родителями, в данном случае Сакснийт встречалась с отцом только один раз".

По утверждению судьи, отец с радостью встречался бы с психологом больше, но поскольку Сакснийт работает в Тарту, отец не мог туда поехать. "В Таллинне он ходил бы с радостью", — заверила судья.

Сакснийт утверждает, что встречалась с отцом два раза.

Одновременно мать должна была раньше сообщить, кого они хотели бы дать заслушать. "Об этом не ходатайствовали. Мать пришла и сказала, что с ними теперь специалист", — сказала Ыунпуу.