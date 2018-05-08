08.05.2018, 21:07

Дело об опеке над ребенком с недостатком здоровья: почему судья отказалась заслушать специалиста?


Кярт Анвельт
Кярт Анвельт
Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST
Sirje Õunpuu
Sirje ÕunpuuFoto: Tiit Blaat

Определяя право опеки над ребенком с недостатком здоровья и допрашивая его, судья отказалась привлекать специалистов. Ребенок был в шоке, пишет Eesti Päevaleht.

Айри и Михкель (имена изменены, настоящие имена редакции известны), которые развелись осенью 2016 года, судятся из-за права опеки над своими тремя общими детьми. Недавно Михкель получил право опеки над старшим из детей, сыном Мати. У мальчика диагностирован синдром Аспергера, и ему трудно общаться.

До принятия решения о праве опеки судья Сирье Ыунпуу захотела встретиться и поговорить с Мати. Ранее мать ходатайствовала перед судом, чтобы в суде заслушали занимавшегося ребенком полтора года клинического психолога как лицо со специальными знаниями.

Ребенок не сказал судье ни слова

Судья отказалась это сделать и решила поговорить с ребенком в одиночку. По словам матери, Мати вышел из кабинета судьи с мокрыми глазами и заплакал. Судья отругала мать, потому что мальчик не сказал ни одного слова. Мать объяснила, что он иногда и не говорит целыми днями.

Позднее сын, по словам матери, долго был в стрессе и отказывался идти в школу. Встретившийся с ребенком психолог в свою очередь отругал мать, почему она позволила навредить своему ребенку и отвела его к судье.

После встречи с мальчиком судья Сирье Ыунпуу приняла решение дать право опеки над ним отцу.

"Я беспристрастна. Я принимаю все свои решения, исходя из интересов детей, потому что хочу, чтобы ребенку было хорошо, — заверила Ыунпуу. — И в данном случае я уверена, что определить сына отцу было правильно".

Ыунпуу признала, что разделение детей — большая редкость, обычно этого не делают. "Но в данном случае, поскольку у сына синдром Аспергера, это было обоснованно в его интересах — ему нужно больше покоя", — сказала Ыунпуу.

По словам консультирующего мать юриста Мерле Альбрант, мать ходатайствовала перед судом об отправке обоих родителей на комплексную экспертизу (психиатрическая и психологическая экспертиза), но ходатайство не удовлетворили. "Судья сказала, что оба родителя кажутся ей адекватными", — сказала Альбрант.

Судья оставила специалиста за дверью

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Мать решила привлечь специалиста, чтобы суд заслушал его мнение. Клинический психолог Мариана Сакснийт приехала из Тарту в Таллиннcкий суд, чтобы дать свою оценку состоянию здоровья ребенка. Судья ее в зал не пригласила. Это было заседание, которое предшествовало тому, когда судья встретилась с детьми в своем кабинете. Сакснийт занималась всеми тремя детьми полтора года. "У судьи было сформировано свое мнение. Мое выступление, очевидно, каким-то образом повлияло бы на ее мнение, и поэтому она решила меня не заслушивать", — констатировала Сакснийт.

По словам Сакснийт, странно, почему у судьи Ыунпуу не возникло интереса заслушать специалиста. "Судья может сомневаться в моей беспристрастности, но она могла бы быть уверена в этом после того, как она меня заслушала", — отметила Сакснийт.

Над ребенком проводят эксперимент

Сакснийт признала, что все трое детей потревожены происходящим вокруг них "разделом". Прежде всего в стабильной среде нуждается Мати. "Невозможно спрогнозировать, как смена местожительства на него повлияет. Не стоит легкомысленно проводить эксперименты над ребенком", — констатировала Сакснийт.

Судья Сирье Ыунпуу сказала, что она раньше привлекала экспертов, в зависимости от случая, потому что каждое дело уникально. В этот раз Ыунпуу не посчитала это необходимым и отметила, что благодаря своему многолетнему опыту работы, курсам и прочитанному материалу по психологии достаточно знает специфику синдрома Аспергера. Ыунпуу подчеркнула, что эксперт может быть в суде только тогда, когда суд назначает эксперта.

Мариана Сакснийт в данном случае была не экспертом, а специалистом, мнение которого мать детей попросила заслушать суд. Судья признала, что посчитала Сакснийт находящейся под влиянием матери и поэтому отказалась ее заслушать. "Специалист должен достаточно поработать с обоими родителями, в данном случае Сакснийт встречалась с отцом только один раз".

По утверждению судьи, отец с радостью встречался бы с психологом больше, но поскольку Сакснийт работает в Тарту, отец не мог туда поехать. "В Таллинне он ходил бы с радостью", — заверила судья.

Сакснийт утверждает, что встречалась с отцом два раза.

Одновременно мать должна была раньше сообщить, кого они хотели бы дать заслушать. "Об этом не ходатайствовали. Мать пришла и сказала, что с ними теперь специалист", — сказала Ыунпуу.

Однако по словам представителя матери Мерле Альбрант, мать ходатайствовала перед судом, чтобы Сакснийт как лицо со специальными знаниями заслушали. "Это ходатайство судья не удовлетворила", — констатировала Альбрант.

Ыунпуу сказала, что она встречалась с мальчиком два раза. В последний раз, перед принятием решения о праве опеки, встреча длилась максимум 15 минут. Ыунпуу признала, что мальчик в течение всей встречи не сказал ни слова. "Вопросы были в стиле: как ты жил в это время, пока я тебя не видела; как дела в школе и т. д. Он молчал. Я знаю, что у детей с синдромом Аспергера бывают такие моменты и они молчат, и это означает, что они закрылись. Поэтому я не спрашивала ничего о матери и отце", — вспомнила Ыунпуу.

В решении судья отметила, что тяжба родителей серьезно навредила детям. "Ребенок с синдромом Аспергера замкнулся в себе, чтобы избежать продолжения обсуждений на темы проживания с родителями", — сделала вывод судья.

Мать решила обжаловать решение суда. "Учитывая положение, в которое поставлены дети на основании постановления суда, мать считает необходимым обжаловать. Благополучие ребенка по существу не проанализировано, и ребенок с недостатком здоровья получает все новые травмы", — пояснила Альбрант.

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