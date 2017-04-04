Дело о взятке Олега Осиновского передано в латвийский суд

Генеральная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело обвиняемого в получении взятки бывшего руководителя Latvijas Dzelzcels (LDz) Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, не называя имен обвиняемых, прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел передал в суд Латгальского предместья города Риги уголовное дело в отношении государственного должностного лица о принятии взятки в крупном размере и в отношении частного лица о предложении и передаче взятки в крупном размере.

По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены бывший председатель правления LDz за принятие взятки в размере 499 500 евро от частного лица в связи с закупкой дочерним предприятием LD "Сервис подвижного состава LDz".

Частное лицо привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в 500 тысяч евро и передачу 499 500 евро вышеупомянутому государственному должностному лицу за принятие решения в интересах юридического лица — иностранного предприятия.

Угис Магонис был задержан летом 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч евро. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель-миллионер Олег Осиновский.