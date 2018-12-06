Дело о масштабном мошенничестве с пособиями PRIA: главный виновник выплатит более 118 000 евро

Пыдеру было назначено наказание в виде денежного взыскания на сумму 118 483 евро, OÜ Agriland — 180 550 евро и OÜ Kaavere Agro — 50 000 евро.

Судебные разбирательства продолжались несколько лет. Изначально в деле фигурировало 14 подозреваемых — девять физических лиц и пять юридических.

Согласно обвинению прокуратуры, для получения инвестиционного пособия PRIA они предоставили ложные данные как о своей экономической деятельности, так и о ценовых предложениях в отношении объектов инвестиции. Среди ходатайствующих о пособиях были и фирмы, которые в реальности экономическую деятельность не вели.

Самый серьезный эпизод касается пособия в размере 1,92 млн евро, которое было выделено на строительство и закупку оборудования комбикормового завода в Канткюла в Йыгевамаа.

Поскольку суд по делу затянулся из-за споров о законности слежки, то четверо подозреваемых избежали правосудия ввиду истечения срока давности. Уголовные дела в отношении остальных были закрыты по принципу опортунитета.