06.12.2018, 14:38

Дело о масштабном мошенничестве с пособиями PRIA: главный виновник выплатит более 118 000 евро

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большинство остальных фигурантов оттделались легким испугом
Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST
Дело о масштабном мошенничестве с пособиями PRIA: главный виновник выплатит более 118 000 евро
Üks väidetava kelmuse teel toetust saanud objekt on Kantküla söödatehas, mis avati 2015. aasta märtsis.Raivo Tasso

Сегодня Тартуский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным по делу о масштабном мошенничестве с пособиями Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) только одного человека — Арена Пыдера и два предприятия — OÜ Agriland и OÜ Kaavere Agro, пишет Eesti Päevaleht.

Пыдеру было назначено наказание в виде денежного взыскания на сумму 118 483 евро, OÜ Agriland — 180 550 евро и OÜ Kaavere Agro — 50 000 евро.

Судебные разбирательства продолжались несколько лет. Изначально в деле фигурировало 14 подозреваемых — девять физических лиц и пять юридических.

Согласно обвинению прокуратуры, для получения инвестиционного пособия PRIA они предоставили ложные данные как о своей экономической деятельности, так и о ценовых предложениях в отношении объектов инвестиции. Среди ходатайствующих о пособиях были и фирмы, которые в реальности экономическую деятельность не вели.

Самый серьезный эпизод касается пособия в размере 1,92 млн евро, которое было выделено на строительство и закупку оборудования комбикормового завода в Канткюла в Йыгевамаа.

Поскольку суд по делу затянулся из-за споров о законности слежки, то четверо подозреваемых избежали правосудия ввиду истечения срока давности. Уголовные дела в отношении остальных были закрыты по принципу опортунитета.

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