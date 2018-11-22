Дело о ”домогательствах” экс-директора библиотеки ТУ: мужчина выиграл трудовой спор — университет ему должен очень приличную компенсацию



Пожелавший остаться анонимным источник сообщил Delfi, что Халлик часто пристает к женщинам у себя в кабинете или на библиотечных мероприятиях.

Теперь же стало известно, что Комиссия по трудовым спорам удовлетворила иск Халлика против ТУ. Так, прекращение трудового договора признано ничтожным, а сам университет должен выплатить Халлику соответствующую компенсацию.

По словам Кристи Сильд — присяжного адвоката, представляющую Халлика в суде, Комиссия по трудовым спорам приняла решение, что Мартин Халлик не вел себя неподобающим образом. ”Тартуский университет со дня уволил человека, в течение 20 лет примерно трудившегося на благо ТУ. До принятия решения не был произведен тщательный и независимый анализ. В ходе следствия выяснилось, что пожаловавшийся скрыл от ТУ важные обстоятельства и солгал. Весь процесс увольнения имел недостатки, результат чего — безосновательное прекращение трудового договора”, — объяснила Сильд. ”Если бы университет повел бы себя в отношении Мартина Халлика более прозрачно, этого спора можно было бы избежать”.

Также, по словам Сильд, компенсация Халлику составит более 100 000 евро.

Уже ввиду того, что произошло, Халлик, по его же словам, уже на протяжении нескольких месяцев чувствует себя социально изолированным. ”У меня несправедливо отобрали мое прошлое, настоящее и будущее. Тартуский университет оставил меня без рабочего места, сам же университет все время очень ценил мои достижения. Благодаря такому клеймлению мне очень трудно найти рабочее место, которое соответствовало бы моим опыту и знаниям”, — добавил Халлик.

Напомним, как развивались события.