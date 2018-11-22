22.11.2018, 17:55

Дело о ”домогательствах” экс-директора библиотеки ТУ: мужчина выиграл трудовой спор — университет ему должен очень приличную компенсацию

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адвокат: истец наврал
rus.delfi.ee
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Дело о ”домогательствах” экс-директора библиотеки ТУ: мужчина выиграл трудовой спор — университет ему должен очень приличную компенсацию
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Тартуский университет (ТУ) со дня уволил директора университетской библиотеки Мартина Халлика, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Согласно анонимному источнику, Халлик имеет тенденцию распускать руки.


Пожелавший остаться анонимным источник сообщил Delfi, что Халлик часто пристает к женщинам у себя в кабинете или на библиотечных мероприятиях.

Теперь же стало известно, что Комиссия по трудовым спорам удовлетворила иск Халлика против ТУ. Так, прекращение трудового договора признано ничтожным, а сам университет должен выплатить Халлику соответствующую компенсацию.

По словам Кристи Сильд — присяжного адвоката, представляющую Халлика в суде, Комиссия по трудовым спорам приняла решение, что Мартин Халлик не вел себя неподобающим образом. ”Тартуский университет со дня уволил человека, в течение 20 лет примерно трудившегося на благо ТУ. До принятия решения не был произведен тщательный и независимый анализ. В ходе следствия выяснилось, что пожаловавшийся скрыл от ТУ важные обстоятельства и солгал. Весь процесс увольнения имел недостатки, результат чего — безосновательное прекращение трудового договора”, — объяснила Сильд. ”Если бы университет повел бы себя в отношении Мартина Халлика более прозрачно, этого спора можно было бы избежать”.

Также, по словам Сильд, компенсация Халлику составит более 100 000 евро.

Уже ввиду того, что произошло, Халлик, по его же словам, уже на протяжении нескольких месяцев чувствует себя социально изолированным. ”У меня несправедливо отобрали мое прошлое, настоящее и будущее. Тартуский университет оставил меня без рабочего места, сам же университет все время очень ценил мои достижения. Благодаря такому клеймлению мне очень трудно найти рабочее место, которое соответствовало бы моим опыту и знаниям”, — добавил Халлик.

Напомним, как развивались события.

"На рождественском празднике в библиотеке он просто массово домогался до девушек", — говорит связанный с библиотекой источник. Университет якобы получил уведомления от иностранцев, что мол ваш сотрудник не умеет себя вести на праздниках.

Источник также отметил, что у Халлика были сложные отношения со своим прямым начальством, проректором по научной работе Тартуского университета Кристьяном Вассилом.

Университет данную информацию комментировать отказался, лишь уточнил, что сообщение о неуместном поведении Халлика поступило 17 августа.

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