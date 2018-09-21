”Дело не в Метсавасе”. Глава Инспекции по защите данных не прошел проверку КаПо

По словам руководителя коммуникационной службы министерства Катрин Лунт, Аавик ходатайствовал о получении разрешения на доступ к гостайнам, но получил от КаПо отказ.

”В ходе контроля выяснилось, что я должным образом не сообщил Министерству юстиции о своем участии в международной работе качестве эксперта Совета ЕС”, — пояснил Аавик Postimees.

Пресс-секретарь Капо Харрис Пуусепп сказал, что не может комментировать процесс. ”Сам процесс — что было изучено и обнаружено — государственная тайна”, — отметил он.

”Дело не в Метсавасе. Условия не ужесточались. Условия получения доступа прежние”, — добавил Пуусепп.

Представители инспекции дать свои комментарии тоже не смогли, поскольку сами узнали обо всем из прессы.

В скором времени на должность будет объявлен новый конкурс.