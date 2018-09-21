21.09.2018, 12:05

”Дело не в Метсавасе”. Глава Инспекции по защите данных не прошел проверку КаПо

 (3)
rus.delfi.ee
EST
”Дело не в Метсавасе”. Глава Инспекции по защите данных не прошел проверку КаПо
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

Позавчера Министерство юстиции сообщило, что глава Инспекции по защите данных Марко Аавик покинул должность по собственному желанию. Причина — проверка КаПо, которую он не прошел.

По словам руководителя коммуникационной службы министерства Катрин Лунт, Аавик ходатайствовал о получении разрешения на доступ к гостайнам, но получил от КаПо отказ.

”В ходе контроля выяснилось, что я должным образом не сообщил Министерству юстиции о своем участии в международной работе качестве эксперта Совета ЕС”, — пояснил Аавик Postimees.

Пресс-секретарь Капо Харрис Пуусепп сказал, что не может комментировать процесс. ”Сам процесс — что было изучено и обнаружено — государственная тайна”, — отметил он.

”Дело не в Метсавасе. Условия не ужесточались. Условия получения доступа прежние”, — добавил Пуусепп.

Представители инспекции дать свои комментарии тоже не смогли, поскольку сами узнали обо всем из прессы.

В скором времени на должность будет объявлен новый конкурс.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинца "завернули" в Таллиннском аэропорту. Почему ваших близких могут не пустить в Эстонию и как этого избежать

21.09.2018
В редакцию Delfi обратилась Наталия, которая возмущена тем, что прилетевшего в Таллинн украинца — с ее точки зрения, безосновательно — отправили обратно на родину. Представитель Департамента полиции и погранохраны поясняет, почему это произошло и что делать, чтобы такого не случилось.
Подробнее

ВИДЕО: Еще один водитель автобуса Lux Express чудом избежал столкновения с грузовиком во время обгона

21.09.2018
На этой неделе читатель прислал Delfi видео, где водитель Lux Express совершает опасный обгон и еле-еле избегает столкновения с грузовиком. Другой читатель прислал еще одно видео, где ситуация повторяется.
Подробнее


ГРАФИКИ: Поддержка центристов и реформистов практически одинакова, но Каллас за Ратасом пока не угнаться

21.09.2018
Согласно опросу, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, Юри Ратаса в качестве премьер-министра хочет видеть 31% граждан избирательного возраста, а Кайю Каллас 23% (это всего на один процентный пункт больше, чем в прошлом месяце).
Подробнее

”Дело не в Метсавасе”. Глава Инспекции по защите данных не прошел проверку КаПо

21.09.2018
Позавчера Министерство юстиции сообщило, что глава Инспекции по защите данных Марко Аавик покинул должность по собственному желанию. Причина — проверка КаПо, которую он не прошел.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Пауэрбанк неожиданно набух во время подзарядки телефона и чуть не взорвался

21.09.2018
Купленный примерно два года назад в Selver пауэрбанк Acme во время подзарядки телефона неожиданно стал набухать и в итоге сломался. К счастью, читатель быстро отсоединил устройство и возгорания или взрыва не произошло.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

ВИДЕО: Смотрите, как первый эстонский беспилотный автомобиль прокатился по территории ТТУ

21.09.2018
В четверг утром свою первую официальную поездку совершил созданный в сотрудничестве Таллиннского технического университета и Silberauto первый эстонский беспилотный автомобиль — Iseauto. Первая поездка автомобиля была от расположенного в городке TalTech ИТ-колледжа до памятника Томасу Иоганну Зеебеку у дома студентов.
Подробнее

Президент Финляндии подарит архиву страны документы о Маннергейме, полученные от Путина

21.09.2018
Президент Саули Ниинистё подарит Национальному архиву Финляндии документы о финском маршале Карле Густаве Маннергейме и его семье, полученные в подарок от президента России Владимира Путина в августе 2018 года. Об этом сообщила в четверг канцелярия финского президента, передает ТАСС.
Подробнее

Договор о сожительстве: кто может заключить и что это дает?

21.09.2018
"Как-то давно писали о договорах сожительства, но тогда этот вопрос меня не интересовал. Насколько я понимаю, его можно заключить вместо брака. А есть ли какие-то ограничения, кто не может заключить этот договор? И как в случае, если вместо брака заключить этот договор, делится имущество?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Сергей.
Подробнее


ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: Не пропустите! В Нарве стартует фестиваль Narva Station

21.09.2018
Сегодня, 21 сентября, в Нарве начинается фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет впервые. Посвященный столетию Эстонской Республики фестиваль предложит участникам разнообразную программу, которая объединит музыку, искусство, инновации и предпринимательство, сообщают организаторы.
Подробнее