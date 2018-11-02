02.11.2018, 12:46

Дело 75-летнего стрелка с Коплиских линий: у подсудимого был инсульт. Он в состоянии участвовать в процессе?

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rus.delfi.ee
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Alexander Yakimenko kohtuistung
Alexander Yakimenko kohtuistungFoto: Ilmar Saabas

Сегодня предстал перед судом 75-летний Александр Якименко. Его обвиняют в том, что летом прошлого года на Коплиских линиях стрелял в двух охранников.

В рамках процесса должны были состояться судебные прения, однако, речь шла о здоровье подсудимого. А именно: весной у мужчины случился инсульт. Суд назначил экспертизу, также в сентябре в суде присутствовал и медэксперт. В обоих случаях подтвердили: Якименко в состоянии участвовать в процессе.

Напомним, как развивались события.

Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. В это время в Таллинне проходило шествие по случаю Молодежного праздника песни и танца. Объект находился под наблюдением и на место прибыли два охранника, в которых Александр и выстрелил. Оба охранника получили серьезные ранения. Александр с места происшествия сбежал и был задержан 7 июля в Латвии. В связанных с мужчиной помещениях было найдено много различных частей оружия и около 7700 патронов. По словам прокурора, много лет назад Александр работал в Таллиннской тюрьме оружейником.

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