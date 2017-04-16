DELFI В ТУРЦИИ: Поддерживают ли турки Эрдогана?

В Турции в воскресенье, 16 апреля, проходит референдум о внесении изменений в Конституцию 1982 года. Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, — это переход от парламентской формы правления к президентской.

Проживающий в Турции журналист Хилле Хансо по просьбе Delfi прошлась по улицам и поинтересовалась, как планируют голосовать люди.

Собирающиеся сказать "да" на референдуме люди сказали, что это следует сделать ради сильной и стабильной Турции и потому, что они очень любят президента Турции Реджепа Тйипа Эрдогана, которому колоссально доверяют и за которого даже готовы отдать жизнь. Также выразили мнение, что Европа слаба.



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Но часть людей не хотят и слышать о расширении полномочий президента. "Один режим, один народ, одно государство, я такого не хочу. Быть в тюрьме и то лучше, чем так жить. Я никого не боюсь", — сказала одна противница изменения Конституции.

Другой был совершенно прямолинеен, объясняя, почему он не хочет давать больше власти нынешнему главе государства. "Мужчине, который называет Мустафу Кемаля Ататюрка (основатель Турецкой Республики — прим. ред.) пьяницей, я скажу "нет"!"