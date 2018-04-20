DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
В прошлом материале вы могли узнать о том, как справляют Пасху в Сетумаа, на этот же раз мы научим вас готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон, который местные называют ”ханзя”.
Сыйр — это домашний эстонский ”сыр”. На деле получается что-то между творогом и брынзой. Если поискать, то он найдется на полках любого магазина, но магазинный вкус никогда не сравнится с домашним. Особенно, если его делает сету.
Как же готовить этот удивительный продукт? Об этом расскажет (и покажет!) хозяйка домашнего ресторана Maagõkõnõ Cирье Круусамяэ. Кстати, Сирье пять раз удостаивалась награды от королевы сету за лучшие пироги.
Рецепт.
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