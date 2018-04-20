20.04.2018, 11:20

DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

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Александра Матвеева
Александра Матвеева
EST 5
Setomaa sõir ja alkohol
Setomaa sõir ja alkoholFoto: Aleksandra Matvejeva

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".

В прошлом материале вы могли узнать о том, как справляют Пасху в Сетумаа, на этот же раз мы научим вас готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон, который местные называют ”ханзя”.

Сыйр — это домашний эстонский ”сыр”. На деле получается что-то между творогом и брынзой. Если поискать, то он найдется на полках любого магазина, но магазинный вкус никогда не сравнится с домашним. Особенно, если его делает сету.

Как же готовить этот удивительный продукт? Об этом расскажет (и покажет!) хозяйка домашнего ресторана Maagõkõnõ Cирье Круусамяэ. Кстати, Сирье пять раз удостаивалась награды от королевы сету за лучшие пироги.

Рецепт.

Понадобится:

1 кг нежирного творога или 700 г нежирного творога и 300 г домашнего сыра

1 л молока и 200 мл воды

5 яиц

1.5 чайной ложки соли

1 чайная ложка сахара

3 чайные ложки обжаренного тмина или семен мака

150 г масла

Как готовить:

1. Молоко доведите до кипения, но не дайте образоваться пузырькам

2. Добавьте творог и мешайте до появления сыворотки. Сыворотку слейте

3. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте заранее обжаренный тмин

4. Растопите в кастрюле масло, добавьте творог без сыворотки и яйца

5. Мешайте до тех пор, пока смесь не станет единой массой

6. Приятного аппетита! Сыйр можно подавать горячим или выложить его в форму и оставить остывать. Для подачи отлично подойдет острое яблочное варенье или апельсиновое варенье с морковью.

ТОП

Ни одно застолье в Сетумаа не обходится без традиционного самогона. Однако вы никогда не найдете алкоголь стоящим на столе. Ханзю, или сетуский самогон, хозяин всегда наливает лично каждому гостю. Взять рюмку вы обязаны, пить — не обязательно, но лучше хозяина не обижать.

Бутылка всегда в левой руке, рюмка — в правой. Сам хозяин может выпить лишь в том случае, если не дотронувшись (!) до рюмки, вы скажете ему: ”Спасибо, выпей сам”. Ханзя в Сетумаа есть в каждом доме. Вас всегда готовы им угостить, но никогда не продадут с собой. Как говорят сами сету, мастера делают самогон для себя, а лишнее дают ”попробовать”. По крепости напиток должен быть не ниже 60 градусов.

Между прочим! Мужчина на видео - Аарне Лейма, экскурсовод и наместник прошлого короля Сетумаа. Муж президента Керсти Кальюлайд, тоже сету, но обычный. На президентском приеме 2017 года, когда Кальюлайд и Максимовски были одеты в традиционные наряды сету, произошел интересный случай. Наместник короля Лейма снял шляпу перед президентом, как и полагается, а подойдя к ее мужу, снять шляпу пришлось уже Георгию-Рене Максимовски. Обычный сету против наместника короля. Вот оно - почитание традиций!

EV99 Melu Foto: Karli Saul
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