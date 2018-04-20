DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

1 кг нежирного творога или 700 г нежирного творога и 300 г домашнего сыра

1 л молока и 200 мл воды

5 яиц

1.5 чайной ложки соли

1 чайная ложка сахара

3 чайные ложки обжаренного тмина или семен мака

150 г масла

Как готовить:

1. Молоко доведите до кипения, но не дайте образоваться пузырькам

2. Добавьте творог и мешайте до появления сыворотки. Сыворотку слейте

3. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте заранее обжаренный тмин

4. Растопите в кастрюле масло, добавьте творог без сыворотки и яйца

5. Мешайте до тех пор, пока смесь не станет единой массой

6. Приятного аппетита! Сыйр можно подавать горячим или выложить его в форму и оставить остывать. Для подачи отлично подойдет острое яблочное варенье или апельсиновое варенье с морковью.

Ни одно застолье в Сетумаа не обходится без традиционного самогона. Однако вы никогда не найдете алкоголь стоящим на столе. Ханзю, или сетуский самогон, хозяин всегда наливает лично каждому гостю. Взять рюмку вы обязаны, пить — не обязательно, но лучше хозяина не обижать.

Бутылка всегда в левой руке, рюмка — в правой. Сам хозяин может выпить лишь в том случае, если не дотронувшись (!) до рюмки, вы скажете ему: ”Спасибо, выпей сам”. Ханзя в Сетумаа есть в каждом доме. Вас всегда готовы им угостить, но никогда не продадут с собой. Как говорят сами сету, мастера делают самогон для себя, а лишнее дают ”попробовать”. По крепости напиток должен быть не ниже 60 градусов.

Между прочим! Мужчина на видео - Аарне Лейма, экскурсовод и наместник прошлого короля Сетумаа. Муж президента Керсти Кальюлайд, тоже сету, но обычный. На президентском приеме 2017 года, когда Кальюлайд и Максимовски были одеты в традиционные наряды сету, произошел интересный случай. Наместник короля Лейма снял шляпу перед президентом, как и полагается, а подойдя к ее мужу, снять шляпу пришлось уже Георгию-Рене Максимовски. Обычный сету против наместника короля. Вот оно - почитание традиций!