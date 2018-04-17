17.04.2018, 13:09

DELFI В СЕТУМАА: Сбор яиц, церковные объятия и ”муналоомка”. Как справляет Пасху самый загадочный народ Эстонии

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Александра Матвеева
Александра Матвеева
EST 9
Setomaa 2018
Setomaa 2018Foto: Aleksandra Matvejeva

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии ”Delfi в Сетумаа”.

Ночь с 7 по 8 апреля. Небольшая деревянная церковь в Обинице. Сету — православные, по праздникам они собираются на службы в местных церквях. Узнать сету можно по их традиционным нарядам, в этот раз на службу пришла сама королева. Королева — представитель народа, помощник истинного короля Пеко, который спит в Печёрской пещере вечным сном.

Несмотря на то, что внутри дико холодно, люди стоят и ждут уже около часа. Народу немного, зато все друг друга знают. Перед службой отец Виктор лично здоровается и обнимает каждого прихожанина. В платке вы или без, верите в Бога или нет, знаете ли эстонский язык или вы турист — здесь вам рады.

Впереди — крестный ход вокруг церкви. После него — служба. Фразу ”Христос воскрес” священник произносит на трех языках: эстонском, русском и языке сету.

В этом году на праздновании Пасхи как никогда людно, помимо местных жителей съехались журналисты, туристы и ”родственники” из разных стран. Все потому, что во время праздничных дней в Обинице проходил форум финно-угорских деревень. Всех присутствующих поприветствовала сама королева, а затем начались праздничные гуляния.

Одна из местных традиций — подняться пораньше в воскресенье и отправиться собирать яйца. Собирают исключительно мужчины, дарят же яйца — женщины. Яйца эти не стоит сразу съедать или передаривать, ведь их используют в ”Муналоомке”. Munaloomka, или катание яиц — еще одна праздничная забава. Яйцо катят с песочной горы и смотрят, ударится ли оно о другие. Ударяется — забираешь оба, и так по кругу.

Закончился день праздничным концертом. Помимо сету выступали карелы, удмурты, мордовцы, вепсы, кумпермяки и многие другие. Итогом стал выбор культурной столицы финно-угорского мира на будущий год, чести удостоилась деревня Шоруньжа.

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