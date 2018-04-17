DELFI В СЕТУМАА: Сбор яиц, церковные объятия и ”муналоомка”. Как справляет Пасху самый загадочный народ Эстонии

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии ”Delfi в Сетумаа”.

Ночь с 7 по 8 апреля. Небольшая деревянная церковь в Обинице. Сету — православные, по праздникам они собираются на службы в местных церквях. Узнать сету можно по их традиционным нарядам, в этот раз на службу пришла сама королева. Королева — представитель народа, помощник истинного короля Пеко, который спит в Печёрской пещере вечным сном.

Несмотря на то, что внутри дико холодно, люди стоят и ждут уже около часа. Народу немного, зато все друг друга знают. Перед службой отец Виктор лично здоровается и обнимает каждого прихожанина. В платке вы или без, верите в Бога или нет, знаете ли эстонский язык или вы турист — здесь вам рады.

Впереди — крестный ход вокруг церкви. После него — служба. Фразу ”Христос воскрес” священник произносит на трех языках: эстонском, русском и языке сету.