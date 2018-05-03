DELFI В СЕТУМАА: Как определить семейный статус по одежде и где находится "конец" Европы

В женском костюме большое количество деталей и украшений. Рубашка, сарафан, платок, передник. Обязательно убранные волосы. Если своего объема не хватает, добавляют искусственный — для солидности.

Отличить замужнюю женщину от свободной довольно просто. Во-первых, у замужней на груди висит большая фибула, которую носят вплоть до 45 лет или до появления внуков. Во-вторых, красная лента на голове также указывает на то, что женщина занята.

Разделенные границей

Одна из самых важных и больных тем для народа сету — это тема границы. До 1940-х годов люди жили в уезде Петсеримаа, который объединял Печеры и Сетумаа. Недаром бог сету Пеко спит в стенах Печерского монастыря.

После установления границы жизнь сету сильно изменилась. За границей осталось слишком многое: близкие, друзья, церкви, могилы родственников.

В современном мире этот раскол видно в деревне Подмотса. Сюда часто приезжают зарубежные репортеры, ведь именно здесь, как они говорят, заканчивается Европа и начинается Россия.

Здесь совсем немного жителей, небольшая часовня, кладбище и главная достопримечательность — граница. На другой стороне озера, всего пяти минутах ходьбы по мосту, которого уже нет, расположена деревня Кулье и местная церковь. Раньше требовалось всего лишь перейти через мост, чтобы попасть на службу, теперь же пожилым людям нужно проехать 80 км, чтобы добраться до этой церкви..