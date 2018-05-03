03.05.2018, 10:53

DELFI В СЕТУМАА: Как определить семейный статус по одежде и где находится "конец" Европы


Александра Матвеева
Александра Матвеева
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Setomaa. Riided
Setomaa. RiidedFoto: Aleksandra Matvejeva

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".

В прошлых материалах мы рассказали о Пасхе в Сетумаа и традиционной еде.

Традиционные наряды — одна из отличительных особенностей народа сету. И если раньше женщины носили массивные юбки и платья даже во время работы в поле, то сегодня традиционную одежду можно увидеть главным образом на народных гуляниях и сетуских праздниках.

Мужской костюм намного проще женского. Рубашка, штаны и шляпа, которую снимают в знак уважения. Однако и тут есть интересная деталь — по поясу можно определить семейное положение мужчины. Если пояс завязан на правом боку, то мужчина женат.

В женском костюме большое количество деталей и украшений. Рубашка, сарафан, платок, передник. Обязательно убранные волосы. Если своего объема не хватает, добавляют искусственный — для солидности.

Отличить замужнюю женщину от свободной довольно просто. Во-первых, у замужней на груди висит большая фибула, которую носят вплоть до 45 лет или до появления внуков. Во-вторых, красная лента на голове также указывает на то, что женщина занята.

Разделенные границей

Одна из самых важных и больных тем для народа сету — это тема границы. До 1940-х годов люди жили в уезде Петсеримаа, который объединял Печеры и Сетумаа. Недаром бог сету Пеко спит в стенах Печерского монастыря.

После установления границы жизнь сету сильно изменилась. За границей осталось слишком многое: близкие, друзья, церкви, могилы родственников.

ТОП

В современном мире этот раскол видно в деревне Подмотса. Сюда часто приезжают зарубежные репортеры, ведь именно здесь, как они говорят, заканчивается Европа и начинается Россия.

Здесь совсем немного жителей, небольшая часовня, кладбище и главная достопримечательность — граница. На другой стороне озера, всего пяти минутах ходьбы по мосту, которого уже нет, расположена деревня Кулье и местная церковь. Раньше требовалось всего лишь перейти через мост, чтобы попасть на службу, теперь же пожилым людям нужно проехать 80 км, чтобы добраться до этой церкви..

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