DELFI В СЕТУМАА: Как определить семейный статус по одежде и где находится "конец" Европы

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
В прошлых материалах мы рассказали о Пасхе в Сетумаа и традиционной еде.
Традиционные наряды — одна из отличительных особенностей народа сету. И если раньше женщины носили массивные юбки и платья даже во время работы в поле, то сегодня традиционную одежду можно увидеть главным образом на народных гуляниях и сетуских праздниках.
Мужской костюм намного проще женского. Рубашка, штаны и шляпа, которую снимают в знак уважения. Однако и тут есть интересная деталь — по поясу можно определить семейное положение мужчины. Если пояс завязан на правом боку, то мужчина женат.