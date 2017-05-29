DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Знаменитая переводчица и поэтесса продает у метро свои книги со стихами о Таллинне

В Санкт-Петербурге у станции метро “Политехническая” переводчица и писатель Галина Усова почти каждый день продает книги со своими стихами и переводами. Она написала много стихов о Таллинне, а среди ее переводов — творчество мировых поэтов и писателей: Агаты Кристи, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга. Книги Усова издает за свой счет, продает их, а вырученные средства вкладывает в издание новых.

Практически каждый день в Санкт-Петербурге к станции метро ”Политехническая” примерно с 15:00 до 16:00 приходит невысокая пожилая женщина и торгует книгами. Это переводчица и поэтесса Галина Сергеевна Усова, которая перевела на русский язык произведения Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга и Агаты Кристи. Помимо этого, Галина продает собственные сборники стихов. Цена одной книги — 150–200 рублей.

”У меня есть много стихов про Таллинн. Если б я знала, что сегодня вас встречу, я бы их принесла”, — выглядывая из-под капюшона потрепанной куртки, говорит Усова, когда узнает, что этот репортаж выйдет в Эстонии. Сборник, в котором в числе прочих напечатаны стихи про Таллинн, называется ”Я из прошлого века”.

Galina Usova Foto: vk.com/galinausova

Издательства отказываются от работ Галины Усовой, но она не сдается: книги издает за свой счет и самостоятельно распродает тиражи у метро. На вырученные деньги издает новую книгу. Таким образом она самостоятельно уже издала двадцать книг.

”Потом уже легче, я продаю изданные книги и на вырученные деньги издаю новые. Так что все у меня налажено. А почему я их продаю сама — это другой вопрос. Приходится так, — говорит поэтесса и делает паузу. — Я поняла, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих”.

Книги Усовой можно приобрести и через посвященное ее творчеству сообщество в соцсети ВКонтакте. Более 4 300 подписчиков группы обсуждают не только стихи, но и насущные проблемы поэтессы: например, проводили сбор средств на установку газовой плиты. А 22 мая поклонники поздравляли Галину Сергеевну с днем рождения.

Vana Tallinn

Мелодичен и хрустален

Звон веков.

Vana Tallinn, Vana Tallinn,

Лязг подков.

Ты живительную силу

Мне плесни,

Все, что было, все, что было,

Объясни.

Звон старинных наковален,

Звон хмельной.

Vana Tallinn, Vana Tallinn

За стеной.

Пусть он празднично раскрашен,

Жизнь кипит,

И у башен, и у башен

Грозный вид.

Уникален и реален

Он для нас.

Vana Tallinn, Vana Tallinn,

В добрый час.

Galina Usova Foto: erakogu

Писать стихи Галина начала с 7 лет, а переводить — с 16. Она вспоминает, что когда училась в 9 классе, то прочитала в учебнике английского языка стихотворение Роберта Бернса ”В горах мое сердце”. ”Я решила попробовать перевести. Когда я сделала этот перевод, мне стало казаться, что я перевела это стихотворение лучше, чем Маршак”, — без доли скромности рассказывает Усова.

”Тогда я на листе написала два стихотворения: мой перевод и перевод Маршака. Показывала это всем знакомым и спрашивала, какой перевод лучше. Все показывали на мой. Подписи переводчика не было. Вот так я поняла, что должна прийти к переводу стихов”, — вспоминает о первом триумфе Усова.

По словам Галины, прохожие интересуются и ее личным творчеством, но и переводы зарубежных авторов она тоже считает своим творчеством.

Эстония — знакомая страна

Усова знает об Эстонии не понаслышке, в молодости она здесь часто бывала, особенно в студенческие годы.

”Дело в том, когда я училась в университете, у нас было две девочки из Эстонии — это Инна Лепик и Лия Лооде. Две подруги. Они стали и нашими подругами. Они нас приглашали на каникулы летом. И мы приезжали”, — рассказывает поэтесса.

По ее словам, во время учебы в университете она и другие сокурсники из России часто помогала девушкам из Эстонии. Как поясняет Галина, им трудно было разобраться, например, в марксизме. ”Мы-то занимались этим еще в школе, а у них этого не было. Им было очень трудно. Я была назначена одной из помогающих. Моей подшефной стала Лия. Ее мама, кстати, была русская”, — добавляет Усова.

С подругами из Эстонии она не расставалась и после окончания университета. Она вместе с дочерью несколько раз гостила у Лии, а позже дочь Галины Усовой и сама несколько раз приезжала к Лии.

”Наши эстоночки, Инна и Лия, были нашими подругами очень долго. Но у каждого своя дорога, у каждого свое что-то”, — заключает петербургский писатель.

Старый Томас

Долг мчал меня автобус

Мимо мыз и хуторов.

Здравствуй, здравствуй, Старый Томас,

Ты, как прежде — жив, здоров?

Столько бурь тебя качало,

Над страною проходя,

По твоим плечам стучало

Столько снега и дождя.

Работяга с давним стажем,

Столько видел перемен!

Все ты высишься на страже

Этих славных древних стен.

Все сжимаешь алебарду

Нержавеющей рукой.

Города украсив карту,

Бережешь его покой.

Славный вечный человечек,

Научил бы ты меня

Брать ответственность на плечи,

Бодрость духа сохраня!

***

Таллинн

Веером радостным крыш острия

В вечность бегут и бегут.

Хрупкие шпили, на солнце горя,

Ввысь, в поднебесье зовут.

Сказка ли это иль праздничный сон?

Верить ли в календари?

Звучной старинной струне в унисон

Дрогнуло что-то внутри.

Башни стоят за зубчатой стеной.

Против неверья оплот.

С детства знаком этот город резной,

Шпилей блестящих полет.

Благодарю тебя, Ганс Христиан,

Что научил меня ты:

Город такой — не мираж, не обман

И не пустые мечты.

Благодарю тебя, Таллинн, что жив,

Временем не покорен.

Сказку с реальностью соединив,

Этим сплетеньем силен.