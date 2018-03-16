DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Выборы президента РФ: "об этом лучше не писать, иначе можно отравиться кофе"

18 марта в России состоятся выборы президента…Путина. В преддверии выборов корреспонденты Delfi находились в Петербурге. Россияне понимают, что правительству неважно, за кого будет голосовать народ, важно другое — обеспечить явку. Немалую долю ответственности за это возложили на госработников, ставших ”заложниками” этой ситуации. Также есть надежда на молодежь, которую зазывают на выборы билетами на концерты Нюши, Егора Крида.

Во время нашего опроса в Петербурге многие прохожие попросту отказывались говорить на камеру именно на тему выборов. Они поясняли, что потом могут возникнуть проблемы. Off the record люди как один говорили: после выборов ничего не изменится. Впрочем, и знакомые придерживаются того же мнения.

32-летняя женщина говорит: "Кто станет президентом — уже решено". Она предполагает, что сверху спущены рекомендации и сейчас единственная поставленная задача — обеспечить явку. Даже дебаты или предвыборная агитация за кандидатов уже не столь важны.

В России идет активная пропаганда по всем возможным ресурсам, чтобы обеспечить именно явку. И это очень заметно со стороны. Пропаганда ведется на телевидении, радио, в интернете. Отдельное внимание уделено молодежи. В рамках предвыборной кампании за явку на выборы молодым избирателям обещают бесплатные билеты на концерты Егора Крида, Тимати, Димы Билана и еще 20 артистов.

Участниками акции могут стать молодые люди, достигшие совершеннолетия, но не старше 25 лет. И еще одно условие: бесплатный билет достанется тем, кто впервые участвует в выборах. Предвыборным роликам, которые вызвали массу резонанса, в частности ”Гей на передержке”, в данный момент внимания уделять не будем — об этом и так много писалось в СМИ.

Во время нашего уличного опроса мужчина, лет 40, предположил, что правительству сейчас не особо важно, с каким результатом победит Путин в таких городах, как Москва и Петербург. Важен высокий результат в Крыму, чтобы показать миру: жители полуострова и по сей день довольны политикой России и не хотят ”возвращаться” в Украину. Мужчина также отметил, что устал от нынешней военной политики. ”А кто хочет войны?” — спрашивает он.

Проходивший мимо дедушка бросил фразу, которую впоследствии мы слышали как от других прохожих, так и своих знакомых: ”Ничего не изменится”. Примечательно, что обычно, когда мы проводили в Петербурге опросы, люди всегда охотно участвовали и отвечали на вопросы. В вот тема выборов заставляет многих задуматься: стоит ли говорить от своего имени, безопасно ли?

Госработники, как ”заложники”

”Я хожу в школу на родительское собрание. Всем учителям было поручено просить родителей голосовать именно на избирательных участках в школах. За определенное количество явки им будут какие-то бонусы. И учитель обязана будет в воскресенье обзвонить всех родителей и узнать, ходили ли они на выборы. Если нет, то повлиять и попросить проявить сознательность. Она говорила и со мной”, — рассказывает та же 32-летняя жительница Петербурга. По ее словам, было видно, что учителю неприятно об этом говорить. ”Но она должна отчитаться перед руководством о проделанной работе. Но за кого голосовать — ни слова и никаких рекомендаций”.

Девушка, 18 лет, рассказала, что ее работающая медсестрой подруга отказалась выполнять наставления руководства, не связанные напрямую с ее рабочими обязанностями. Медработникам поручили прийти на конкретный избирательный участок в определенное время. За кого голосовать — не сказали. Однако намекнули, что если кто-то не придет, то того могут лишить премии.

Девушка тоже пожелала остаться анонимной. В качестве примера ”небезопасности действий” она вспоминает случай осужденного за репост в соцсети молодого человека. 24-летнего студента Александра Крузе из Старого Оскола приговорили к 2,5 года колонии-поселения за четыре репоста во ”ВКонтакте”, которые сочли экстремистскими. Юноша проводил соцопрос для дипломной работы об экстремизме.

”Не пиши такого, а то отравишься кофе”

33-летний мужчина рассказал, что его знакомые на прошлых выборах работали на избирательных участках. Работников заставляли подтасовывать результаты. ”Там и вбросы, и указания считать по-другому, пока Единая Россия не выйдет на первое место по голосам. И компьютерная программа подсчета-регистрации с лазейками. Но лучше такого не пиши, а то отравишься кофе”, — предупреждает мужчина.

В целом же, нельзя утверждать, что россияне недовольны Путиным. Скорее, устали. Но, как заявила одна девушка в нашем видеоопросе, альтернативы Путину нет.