DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: У станции метро "Технологический институт" ждут прибытия министра МЧС

Foto: Roman Starapopov

Корреспондент Delfi находится в Петербурге, где накануне в метро произошел теракт. Люди продолжают нести цветы к станции и платформе метро "Технологический институт", именно до нее доехал поезд, в котором произошел взрыв, и здесь начали эвакуацию и помощь пострадавшим.