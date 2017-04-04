DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: У станции метро "Технологический институт" ждут прибытия министра МЧС

Корреспондент Delfi находится в Петербурге, где накануне в метро произошел теракт. Люди продолжают нести цветы к станции и платформе метро "Технологический институт", именно до нее доехал поезд, в котором произошел взрыв, и здесь начали эвакуацию и помощь пострадавшим.
Во вторник в 12:30 по таллиннскому времени у станции собралось много представителей СМИ — как российских, так и зарубежных. Все ожидают прибытия министра МЧС России Владимира Пучкова.
Новость будет дополнена.
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
Tallinn, Часть дома, 272 000 EUR
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