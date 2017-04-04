DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Таксист: паники нет, но на метро люди сегодня не очень хотят ездить

Таксист Антон из фирмы ”Таксовичкоф” рассказал, что в понедельник после теракта некоторые таксисты работали бесплатно. Правда, не на всех направлениях, а преимущественно на том направлении, где проходит синяя ветка метро — самая загруженная в час-пик. Свою помощь предлагали многие автолюбители через мобильное навигационное приложение ”Яндекс”.

На следующий день после теракта в Санкт-Петербурге резко спрос на такси не возрос. В аэропорту ”Пулково” мобильное приложение для вызова такси ”Таксовичкоф” показывало, что рядом несколько свободных машин. Впрочем, и другие приложения — ”Убер” и ”Яндекс” тоже сообщали об этом же. Цены в такси остались на прежнем уровне.

Антон говорит, что в понедельник паники в городе не было: ”В целом все спокойно было”. По словам таксиста, люди активно общались в чате мобильного навигатора ”Яндекс”, где на карте можно оставлять сообщения. Кто-то предлагал свою помощь — довести, если по пути, кто-то спрашивал помощи.

Впрочем, и во вторник люди активно предлагали свою помощь, судя по сообщениям в приложении. ”Паники нет, но на метро сегодня ездить люди не очень хотят”, — уверен Антон.