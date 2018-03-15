DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Предвыборный агитатор: судя по тому, что намечается по программе Путина, лучше не станет

18 марта в России состоятся выборы президента. Сейчас в городах России полным ходом идет предвыборный период. В Санкт-Петербурге около станции метро корреспонденты Delfi встретили женщину, которая агитировала голосовать за кандидата Павла Грудинина.

Женщина уверяет, что вышла к станции метро с агитационной прессой по собственной инициативе. Она верит, что если к власти придет новый кандидат, то в стране удастся решить ряд проблем, с которыми сталкиваются россияне. Женщина рассказала, почему хочет смены власти.

"Мы чувствуем, что нам необходима социальная защищенность, а ее нет абсолютно. В нашей стране ее вообще нет. Ни суды, ни прокуратуры, вообще ничего. Если влипнешь во что, — ничего! У меня есть знакомые, которым кредит заключили по данным паспорта. И они ничего не могут сделать. Ну вы представляете, что это такое? Полное бесправие! Ну как это человек никуда не может обратиться? А вот у нас сейчас так!" — рассказывает женщина.