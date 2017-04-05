DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Люди сообщают в экстренную службу обо всем, что кажется подозрительным

Утром, около 10:00, в Санкт-Петербурге были закрыты

станции метро "Сенная площадь" и переходы на "Садовую" и "Спасскую".

По информации петербургского метрополитена, станции были закрыты из-за анонимного сообщения. Однако через полчаса их открыли.

Вчера эти станции также были закрыты несколько часов. Помимо этого, во вторник днем, около двух часов, в метрополитене по громко связи информировали, что на второй (синей) линии поезда шли от "Купчино" до "Московской" и от "Петроградской" до "Парнаса". То есть станции в центре города — от "Парка Победы" до "Горьковской" — были закрыты на вход и выход. Также закрывалась станция "Достоевская" и "Парк Победы".

В среду с утра люди продолжали нести цветы на Сенную площадь. У входа в метро было много прессы, некоторые телеканалы делают прямое включение. Также у метро дежурит ОМОН.

В целом обстановка в городе спокойная, жизнь кипит: уже с утра на дорогах пробки, в метро очереди.