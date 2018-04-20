DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Крымчанка рассказала, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира

Как живет Крым после референдума, насколько полуостров и его жители изолированы от мира. Чей Крым и хотелось бы обратно в состав Украины, специально для Delfi рассказала крымчанка Галина.

О том, есть ли негативные последствия присоединения Крыма к России, Галина, впрочем, как и ее друзья, не задумывается. И на это у них есть простой ответ.

По словам Галины, после присоединения Крыма к России у жителей полуострова открылись некоторые возможностях, одна из них — переезд в Петербург.

В СМИ неоднократно появлялась информацию о том, что жители Крыма могут столкнуться с проблемами при поездке в Европу. По словам Галины, она никаких затруднений не испытывала.

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