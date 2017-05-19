DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Исаакиевский музей лишится главного экспоната

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Это решение вызвало споры в обществе и спровоцировало акции как в поддержку, так и против такого решения. РПЦ утверждает, что в случае необходимости на ее акцию выйдет миллион человек.

Директор музея Исаакиевского собора народный артист России Николай Буров встречает в своем кабинете в здании Петербургской городской думы на Невском проспекте. ”Дядя Коля”, — улыбаясь, представляется Буров.

В ведение музея-памятника ”Исаакиевский собор”, которым Буров руководит уже девять лет, входит также Спас на крови. Помимо этих соборов, ранее музейный комплекс включал в себя Сампсониевский и Смольный соборы, однако в течение последних двух лет их передали РПЦ.

Николай Буров Foto: Roman Starapopov

Когда же власти Петербурга заявили о намерении передать церкви один из главных символов города — Исаакий, это вызвало нешуточные страсти. Последовали акции протеста: сначала верующие ходили вокруг Исаакия крестным ходом, затем противники передачи собора образовали вокруг здания живое кольцо.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил передать Исаакиевский собор церкви к концу 2017 года. ”По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию”, — заявил ранее Полтавченко агентству ТАСС.

Буров отмечает, что по закону возможные сроки передачи — до шести лет: ”У нас здесь было много задора младенческого, непрофессионального, в том числе со стороны депутатов нашего городского парламента, которые кричали: ”Немедленно, быстро, к Пасхе!”

Крестный ход Foto: Alexander Demianchuk, Alexander Demianchuk/TASS

По его словам, нынешнее противостояние не носит революционного характера. ”Все проходит достаточно мирно. Но многие жители города обиделись на то, что власти с ними не посовещались, отказавшись проводить референдум”, — поясняет Буров причину, по которой в обществе возникли споры.

Противники передачи собора устраивали акции под формальным предлогом встречи с депутатами ЗакСобрания Петербурга, поскольку в разрешении на проведение митинга им отказывали. В этих ”встречах” принимал участие депутат от партии ”Яблоко” Борис Вишневский, который назначил встречу журналисту Delfi у Мариинского дворца (там заседает законодательное собрание Петербурга).

Акция против передачи собора РПЦ Foto: Dmitri Lovetsky, AP

”Здравствуйте! У вас же эстонский паспорт? К себе пригласить не могу, для этого понадобится решить массу бюрократических вопросов. К сожалению, с негражданами России у нас так. Пойдемте в кафе”, — сказал Вишневский при встрече корреспонденту Delfi.

Как только включается микрофон, депутат сразу переходит к теме встречи и заявляет, что Исаакиевский собор никогда церкви не принадлежал, поэтому о его передаче РПЦ не может идти и речи.

”Существует государственный музей ”Исаакиевский собор”. А сам Исаакиевский собор — это памятник культуры федерального значения. По закону, если собор будет передан церкви, музей должен быть выселен. Но главным экспонатом музея является сам Исаакиевский собор. Музей не может существовать без Исаакиевского собора как своего основного экспоната”, — аргументирует Вишневский.

”Вот я развожу руками, потому что не знаю, как будет называться музей ”Исаакиевский собор” без Исаакиевского собора”, — буквально вторит депутату Буров. ”Музей вполне мог бы продолжать свою жизнь, но вот с уходом собора он перестает быть самодостаточным, потому что Исаакий — это 60% бюджета музея и только 40% — это доходы Спаса на крови. Да и следом за Исаакием несомненно будет назван Спас. И тогда…” — намекает Буров на возможное развитие событий.

Он добавляет, что во всей России Исаакий занимает третью позицию по посещаемости после Петергофа и Эрмитажа. Помимо этого, Исаакиевский музей единственный в России музей, который полностью осуществляет свою жизнедеятельность за счет средств, которые зарабатывает. По последним данным, заработок музея за год составляет более 800 миллионов рублей. В случае перехода собора в ведение церкви, все средства будут направляться в РПЦ.

Борис Вишневский Foto: Roman Starapopov

”У нас ведь необычный музей, мы еще имеем роскошь иметь в штате камерный хор. Раньше он назывался Камерный хор Смольного собора, в связи с изменениями он стал называться Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова. Кстати, хорошо известный и в Эстонии, потому что неоднократно приезжал в Таллинн, пел в Нарве”, — отмечает директор музея.

Во время нахождения в Санкт-Петербурге получить комментарий от епархии Delfi не удалось. На запрос по электронной почте священнослужители не ответили. Номер телефон для прессы также молчал.

Однако ранее в СМИ церковь уже озвучила свою позицию по этому вопросу. Как пишет ”Интерфакс”, протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что церковь способна провести акцию с участием одного миллиона человек: "Если мы, как они называют нас, мракобесы-церковники, захотим, то придет 100 тысяч народу (на акцию за передачу Исаакия — прим.), а если захотим — миллион. Мы соберем миллион. Это, что ли, нужно? Людей отрывать от дома, от работы, приедут из регионов".

Депутат Вишневский отмечает, что подавляющее число людей ходят в Исакий не для того, чтобы молиться. ”Большинство ходит, чтобы ознакомиться с памятником архитектуры и культуры — одним из символов Петербурга. Ликвидация государственного музея абсолютно недопустимая вещь, потому что значение Исаакиевского собора выходит далеко за религиозные пределы”.

В свете этих событий Николай Буров решил покинуть свой пост с 1 июня 2017 года. ”Я просто сократил время действия этого контракта на четыре дня. Есть хороший день 1 июня, когда я могу оказаться на свободе. Выйти из клетки, в которой сижу девять лет. Эта клетка называется директорское кресло. Через четыре дня наступило бы время перезаключения контракта. У меня есть уверенность в том, что он не был бы перезаключен. А я еще ни разу в жизни не уходил не по собственному желанию. И на старости лет не хочу получить по носу щелчок, щелбан”, — заключает Буров.

Новая кандидатура на пост директора музея до сих пор не определена. Глава петербургского комитета по культуре Константин Сухенко заверил, что новый директор будет назначен до 1 июня. В СМИ появилась информация, что им может стать нынешний директор музея истории Петербурга Александр Колякин.