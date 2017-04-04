DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Город вернулся к обычной жизни, люди ездят в метро

Корреспондент Delfi находится в Петербурге, где накануне в метро произошел теракт. Люди продолжают нести цветы к станции и платформе метро "Технологический институт", именно до нее доехал поезд, в котором произошел взрыв, и здесь начали эвакуацию и помощь пострадавшим.

4 апреля жизнь в городе продолжалась в обычном ритме. Утром люди спешили на работу и многие, как и всегда, добирались на метро. В аэропорту ”Пулково” усиленной охраны не наблюдалось. Такси удалось вызвать без труда через мобильное приложение.

На дорогах оказались небольшие пробки и много машин ДПС. По словам таксиста Антона, в понедельник таксисты ”Таксовичкофф”, ”Яндекс” и ”Убер” возили клиентов бесплатно. Также некоторые автозаправочные станции предлагали волонтерам бесплатно заправить машины.

Сегодня в петербуржском метро многолюдно, как обычно. Ни суеты, ни паники не наблюдается. Однако многие едут с цветами — с гвоздиками и розами. Эти люди направлялись к станции ”Технологический институт-2”, чтобы почтить память жертв трагедии. Горы цветов были в метро на остановке, но больше всего, пожалуй, около вестибюля станции, там куда также возложил цветы президент РФ Владимир Путин.

Во вторник в 12:30 по таллиннскому времени у станции собралось много представителей СМИ — как российских, так и зарубежных. Затем прибыли глава МЧС России Владимир Пучков и сенатор Вадим Тюльпанов почтили память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Перед их приездом к метро были стянуты сотрудники ДПС, МЧС, со стороны за происходящим наблюдали двое сотрудников ОМОНа. Но больше всего у вестибюля было журналистов. Примечательно, что возложение цветов — как в самом метро, так и у вестибюля - некоторые люди, возможно, видеоблогеры, транслировали через стриминг. Они несколько часов стояли с телефонами и снимали происходящее.

По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Накануне вечером работа метро была на несколько часов была приостановлена.

