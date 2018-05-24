DELFI В КИЕВЕ: Кальюлайд: в некоторых вопросах Украина опережает Эстонию

Президент Эстонии уже несколько дней находится с официальным визитом на Украине, где уже приняла участие в ряде официальных встреч и мероприятий.

По словам находящихся на месте корреспондентов Delfi, график президента очень плотный. Кроме политиков, Кальюлайд встречалась с чиновниками, активистами, представителями гражданских обществ. Последние рассказали ей, например, об интересных транспортных решениях на Украине и универсальной системе регистрации на прием к врачу.

”Если постоянно говорят о том, что Украина пытается копировать Эстонию по части, например, э-услуг, то я обнаружила по крайней мере две области, в которой они немного опережают нас, — сказала Кальюлайд. — Если быть честной, то сама я не видела, но мне рассказали о существовании проездной карты, действие которой более масштабно, чем действие нашей зеленой карты в Таллинне. Кажется, что их решение более современное, чем наше. […] Также они сказали, что у них существует универсальная система регистрации к врачам. У нас ее все еще нет. Крайне досадно”.