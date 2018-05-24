24.05.2018, 10:30

DELFI В КИЕВЕ: Кальюлайд: в некоторых вопросах Украина опережает Эстонию

 (27)
rus.delfi.ee
EST 5

Президент Эстонии уже несколько дней находится с официальным визитом на Украине, где уже приняла участие в ряде официальных встреч и мероприятий.

По словам находящихся на месте корреспондентов Delfi, график президента очень плотный. Кроме политиков, Кальюлайд встречалась с чиновниками, активистами, представителями гражданских обществ. Последние рассказали ей, например, об интересных транспортных решениях на Украине и универсальной системе регистрации на прием к врачу.

”Если постоянно говорят о том, что Украина пытается копировать Эстонию по части, например, э-услуг, то я обнаружила по крайней мере две области, в которой они немного опережают нас, — сказала Кальюлайд. — Если быть честной, то сама я не видела, но мне рассказали о существовании проездной карты, действие которой более масштабно, чем действие нашей зеленой карты в Таллинне. Кажется, что их решение более современное, чем наше. […] Также они сказали, что у них существует универсальная система регистрации к врачам. У нас ее все еще нет. Крайне досадно”.

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Говоря о встрече с Петром Порошенко, президент отметила, что это далеко не первая их встреча и что они откровенны с друг другом. ”Я такой человек. Я всегда говорю откровенно. И обычно это побуждает к тому же и другую сторону”, — отметила она и подчеркнула важность развития экономической среды на Украине. ”Это важно не только для того, чтобы когда-нибудь стать членом ЕС, а потому, что это необходимо им самим”.
Кальюлайд отметила, что Эстония приехала на Украину не учить, а самой чему-то научиться.

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