DELFI В БРЮССЕЛЕ: Теракты стали настолько привычны, что не выбивают горожан из колеи

Корреспондент Delfi Рихо Нагел, находящийся в Брюсселе, рассказал, что предотвращенный вчера теракт на центральной железнодорожной станции у местных особых эмоций не вызвал, и жизнь шла в своем обычном ритме.

”Люди были очень спокойны, и после атаки спокойно сидели на улице, фотографировали, пили пиво и т.д.”, — описал Нагел увиденное вчера в Брюсселе.

Ни во время атаки, ни после нее не наблюдалось никаких проблем с мобильной связью, поведал репортер. ”Люди не звонили так отчаянно, чтобы в городе была бы перегружена сеть. Скорее я прежде всего позвонил, чтобы сообщить, что со мной все в порядке”, — поведал журналист, находившийся в пяти минутах ходьбы от места событий.

Вчера вечером людей с центрального железнодорожного вокзала эвакуировали, но сегодня в районе полудня, по словам Нагела, он был вновь открыт; метро также работало. О вчерашних событиях напоминали лишь толпящиеся у входа пару десятков представителей прессы. Место происшествия представляет собой прощадку метров десять в квадрате, на которой видны следы взрыва.

Террорист-смертник намеревался взорвать себя в подземной части вокзала примерно в 20.30, в это время там всегда находится много туристов, а также бельгийцев, возвращающихся с работы. Очевидцы сообщили, что речь идет о мужчине примерно 30 лет, имевшем при себе рюкзак и пояс смертника. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил, что его личность уже установлена, однако называть имя и фамилию террориста не стал.

Перед тем как привести взрывное устройство в действие, мужчина произнес: "Аллах акбар", но не прокричал, а скорее пробормотал эту фразу, рассказал агентству dpa один из менеджеров вокзала Жан-Мишель Мишель, оказавшийся рядом с террористом. После этого прозвучал взрыв малой мощности, от которого никто, кроме самого смертника, не пострадал. Находившийся поблизости армейский патруль несколько раз выстрелил в террориста.

По данным агентства Belga, тело преступника еще довольно долго лежало на полу. Эксперты-взрывники обследовали его, проверив, не находится ли при нем еще одно взрывное устройство. Были опасения, что мужчина мог привести в действие еще и пояс смертника.

Как рассказал еще один очевидец, слова которого цитирует dpa, полицейские задержали некоего мужчину и вывели его из здания вокзала в наручниках. Подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.