DELFI TV: Обратного пути нет: история сбежавшего из Эстонии беженца

Херве сбежал из Африки от исламских экстремистов и через Россию добрался в Эстонию.

Запрос незаконно пересекшего границу молодого человека на предоставление убежища был отклонен, и Херве оказался за решеткой центра временного содержания беженцев в Харку. После освобождения из Харку молодой человек решил сбежать из Эстонии. Сейчас Херве находится в Германии, где при помощи адвоката предпринимает все возможное для того, чтобы не быть отправленным обратно в Эстонию.

Документальная короткометражка Delfi TV ”Обратного пути нет” посвящена сложностям политики по приему беженцев, расовым вопросам, экзистенциальным проблемам беженцев в европейском правовом пространстве.

2 часть: