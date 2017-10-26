26.10.2017, 09:39

DELFI TV: Обратного пути нет: история сбежавшего из Эстонии беженца

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rus.delfi.ee
EST

Херве сбежал из Африки от исламских экстремистов и через Россию добрался в Эстонию.

Запрос незаконно пересекшего границу молодого человека на предоставление убежища был отклонен, и Херве оказался за решеткой центра временного содержания беженцев в Харку. После освобождения из Харку молодой человек решил сбежать из Эстонии. Сейчас Херве находится в Германии, где при помощи адвоката предпринимает все возможное для того, чтобы не быть отправленным обратно в Эстонию.

Документальная короткометражка Delfi TV ”Обратного пути нет” посвящена сложностям политики по приему беженцев, расовым вопросам, экзистенциальным проблемам беженцев в европейском правовом пространстве.

2 часть:

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