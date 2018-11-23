23.11.2018, 10:56

DELFI отмечает 19 лет! В честь праздника подписка до конца года всего за 19 центов


rus.delfi.ee
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Delfi ja Eesti Päevalehe toimetus.Foto: Priit Simson

Сегодня Delfi отмечает свой 19-й день рождения. В честь праздника мы делаем подарок вам, дорогие читатели — подписка на все платные статьи Delfi до конца года всего за 19 центов!

Полный пакет по специальной цене включает в себя доступ ко всем платным статьям Rus Delfi*, а также ко всем другим изданиям Ekspress Meedia: Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht и LP, также журналам Pere ja Kodu, Anne & Stiil, Kroonika, Eesti Naine, Oma Maitse, Tervis Pluss и Maakodu.

*статьи журнала "Яна" не входят в предложение

Внимание! Праздничная цена в 19 центов действует до конца года. Затем три месяца действует особенная цена в 5 евро, а уже потом обычная цена в 9,99 евро в месяц.

Подписаться можно здесь!

23 ноября 1999 года в 10:30 появился на свет новостной портал Delfi, ставший крупнейшим в Эстонии — в октябре его посетили 600 000 человек.

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