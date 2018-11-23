DELFI отмечает 19 лет! В честь праздника подписка до конца года всего за 19 центов

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23 ноября 1999 года в 10:30 появился на свет новостной портал Delfi, ставший крупнейшим в Эстонии — в октябре его посетили 600 000 человек.