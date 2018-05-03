Delfi открыл новый портал на русском языке — Dekor.ee!

Новый портал www.Dekor.ee — русскоязычный аналог Moodnekodu.ee и Ehitusruudus.ee, который объединяет в себе темы дизайна интерьера, архитектуры и строительства и ремонта.

На Dekor.ee можно найти новости о трендах мира дизайна и дизайна интерьера, интервью с дизайнерами интерьеров, интересные статьи "сделай сам", идеи и вдохновение для оформления своего дома и сада и простые приемы для ремонта.

Редактор портала — Валерия Ару-Воскобойникова, которая ждет ваших интересных предложений тем и сообщений о новостях на тему интерьера и ремонта со всего мира.