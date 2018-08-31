Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
Руководитель ИТ-операций Ekspress Digital Андрус Леэвик сказал, что атака произошла из всемирной сети зараженных компьютеров (англ. botnet) и арендованной виртуальной облачной услуги (VPS).
По словам Леэвика, во время атаки услуги порталов Delfi были частично или в полном объеме доступны приблизительно от половины до 2/3 читателей. Атака закончилась примерно в 14:05, и после этого услуги восстановились в полном объеме для всех потребителей.
Речь шла об атаке DoS.
Ekspress Grupp сообщила об атаке и CERT Eesti, которая занимается рассмотрением инцидентов в области кибербезопасности.
Аналогичная атака на услуги Ekspress Grupp произошла и вчера.