31.08.2018, 15:08

Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

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rus.delfi.ee
EST 3
Delfi EPL toimetus 2017
Delfi toimetusFoto: Tiit Blaat

Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).

Руководитель ИТ-операций Ekspress Digital Андрус Леэвик сказал, что атака произошла из всемирной сети зараженных компьютеров (англ. botnet) и арендованной виртуальной облачной услуги (VPS).

По словам Леэвика, во время атаки услуги порталов Delfi были частично или в полном объеме доступны приблизительно от половины до 2/3 читателей. Атака закончилась примерно в 14:05, и после этого услуги восстановились в полном объеме для всех потребителей.

Речь шла об атаке DoS.

Ekspress Grupp сообщила об атаке и CERT Eesti, которая занимается рассмотрением инцидентов в области кибербезопасности.

Аналогичная атака на услуги Ekspress Grupp произошла и вчера.

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Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

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Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
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