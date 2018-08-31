Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

Руководитель ИТ-операций Ekspress Digital Андрус Леэвик сказал, что атака произошла из всемирной сети зараженных компьютеров (англ. botnet) и арендованной виртуальной облачной услуги (VPS).

По словам Леэвика, во время атаки услуги порталов Delfi были частично или в полном объеме доступны приблизительно от половины до 2/3 читателей. Атака закончилась примерно в 14:05, и после этого услуги восстановились в полном объеме для всех потребителей.

Речь шла об атаке DoS.

Ekspress Grupp сообщила об атаке и CERT Eesti, которая занимается рассмотрением инцидентов в области кибербезопасности.

Аналогичная атака на услуги Ekspress Grupp произошла и вчера.