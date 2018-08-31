31.08.2018, 15:08

Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

 (42)
rus.delfi.ee
EST 3
Delfi EPL toimetus 2017
Delfi toimetusFoto: Tiit Blaat

Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).

Руководитель ИТ-операций Ekspress Digital Андрус Леэвик сказал, что атака произошла из всемирной сети зараженных компьютеров (англ. botnet) и арендованной виртуальной облачной услуги (VPS).

По словам Леэвика, во время атаки услуги порталов Delfi были частично или в полном объеме доступны приблизительно от половины до 2/3 читателей. Атака закончилась примерно в 14:05, и после этого услуги восстановились в полном объеме для всех потребителей.

Речь шла об атаке DoS.

Ekspress Grupp сообщила об атаке и CERT Eesti, которая занимается рассмотрением инцидентов в области кибербезопасности.

Аналогичная атака на услуги Ekspress Grupp произошла и вчера.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

31.08.2018
Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
Подробнее





ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

31.08.2018
В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €



Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

31.08.2018
Согласно документам, на саммите в Хельсинки 21 марта в 1997 году президент России Борис Ельцин предлагал президенту США Биллу Клинтону заключить тайное соглашение, согласно которому НАТО не расшириться ни в одну страну бывшего СССР.
Подробнее