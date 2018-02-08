Delfi нарушил кодекс журналистской этики

Совет по прессе обсудил жалобу Андрея Синкевича в отношении опубликованной на портале Delfi 15 сентября 2017 года статьи из еженедельника ”МК-Эстония”.

Статья представляла собой перепечатку из еженедельника ”МК-Эстония” и рассказывала о том, как строительная фирма сделала в ванной Синкевича ремонт, но не прошло и года, как краска на потолке начала облезать. Представитель фирмы сначала обещал все исправить по гарантии, но потом стал игнорировать Синкевича. Заголовок статьи говорил о том, вмешательство газеты помогло провести гарантийный ремонт.

Синкевич обратился в Совет по прессе в связи с тем, что опубликованная в статье информация была неверной, поскольку в действительности гарантийный ремонт к моменту подачи жалобы произведен не был. Синкевич несколько раз обращался к Delfi с просьбой опубликовать поправку, но Delfi этого не сделал. Газета ”МК-Эстония” поправку опубликовала.

В ответе Совету по прессе Delfi отметил, что русская версия портала исправила заголовок сразу, как это сделала ”МК-Эстония”.

Совет по прессе пришел к выводу, что Delfi нарушил пункт 1.4. кодекса журналистской этики, который гласит, что журналистская организация следит за тем, чтобы не допускать появления неточной, искаженной или ошибочной информации. По мнению Совета по прессе, заголовок вводит в заблуждение, поскольку гарантийного ремонта произведено не было. Согласно имеющейся у совета информации, Delfi изменил заголовок только после подачи жалобы.

Совет по прессе обращает внимание Delfi на то, что возле заголовка отсутствует информация о том, что он был изменен.