DELFI МИНИДОК: Сокрушитель — эстонский тайский боксер, который не проиграл еще ни одного матча

Это тайский боксер Ромет Рейлсон. Он начал заниматься боевыми искусствами в 13 лет. Сейчас, спустя пять лет, в эстонском спорте его знают под прозвищем Purustaja (Сокрушитель) — Ромет не проиграл еще ни одного матча.

Он мечтает покорить мировые ринги, но в Эстонии его развитие осложняется тем, что здесь Ромету нелегко найти соответствующего спарринг-партнера.

Delfi прошел с Рометом по его обычной траектории тренировок: в Пярнуском клубе тайского бокса, в клубе MMAces, где тренируются чемпионы и медалисты, а еще — на спортплощадке на берегу реки, где наш герой ночами тренируется один.

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