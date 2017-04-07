07.04.2017, 20:44

DELFI И EPL В СТОКГОЛЬМЕ: В аэропорту ждут такси сотни людей


rus.delfi.ee
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Galerii: 14 pilti
Foto: Karli Saul

По словам фотографа Delfi Карли Сауля, в стокгольмском аэропорту Арланда ждут такси 300-400 человек, а автобуса — около 1000. Общественный транспорт из-за атаки в центр Стокгольма не ходит.

"Общественный транспорт ходит, но плохо", — сказал фотограф Delfi.

Позднее по пути в сторону центра города, по словам фотографа, все пять полос движения были заполнены автомобилями, средняя скорость движения составляла 20 км/ч. Все ехали вежливо, никаких инцидентов не было.

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