DELFI И EPL В СТОКГОЛЬМЕ: В аэропорту ждут такси сотни людей

По словам фотографа Delfi Карли Сауля, в стокгольмском аэропорту Арланда ждут такси 300-400 человек, а автобуса — около 1000. Общественный транспорт из-за атаки в центр Стокгольма не ходит.
"Общественный транспорт ходит, но плохо", — сказал фотограф Delfi.
Позднее по пути в сторону центра города, по словам фотографа, все пять полос движения были заполнены автомобилями, средняя скорость движения составляла 20 км/ч. Все ехали вежливо, никаких инцидентов не было.
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