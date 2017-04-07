DELFI И EPL В СТОКГОЛЬМЕ: В аэропорту ждут такси сотни людей

По словам фотографа Delfi Карли Сауля, в стокгольмском аэропорту Арланда ждут такси 300-400 человек, а автобуса — около 1000. Общественный транспорт из-за атаки в центр Стокгольма не ходит.

"Общественный транспорт ходит, но плохо", — сказал фотограф Delfi. Позднее по пути в сторону центра города, по словам фотографа, все пять полос движения были заполнены автомобилями, средняя скорость движения составляла 20 км/ч. Все ехали вежливо, никаких инцидентов не было.