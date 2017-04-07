DELFI И EPL В СТОКГОЛЬМЕ: В аэропорту ждут такси сотни людей, в городе в основном ходят пешком

По словам фотографа Delfi Карли Сауля, в стокгольмском аэропорту Арланда ждут такси 300-400 человек, а автобуса — около 1000. Общественный транспорт из-за атаки в центр Стокгольма не ходит.

"Общественный транспорт ходит, но плохо", — сказал фотограф Delfi.

Позднее по пути в сторону центра города, по словам фотографа, все пять полос движения были заполнены автомобилями, средняя скорость движения составляла 20 км/ч. Все ехали вежливо, никаких инцидентов не было.

"В городе движение стоит, люди преимущественно ходят пешком, потому что так можно быстрее продвинуться. Метро стоит, городские автобусы двигаются, но медленно. Люди очень спокойные", — добавил фотограф Карли Сауль.