DELFI и EPL в ШВЕЦИИ: Сегрегация в Ринкебю, или Раз в неделю полицейских тут забрасывают камнями

Столица Швеции становится все более интернациональной: из почти миллионного населения Стокгольма четверть — иностранцы, пишет Eesti Päevaleht.

Поскольку Ринкебю и другие районы, в которых проживают мигранты, брошены на произвол судьбы, в течение нескольких лет там набрали сил преступные группировки.

По словам полиции, в Ринкебю доставляет проблемы примерно 1% населения, прежде всего мальчики 14-15 лет.

В прошлый вторник мы вечерним рейсом прибыли в Стокгольм и, прогуливаясь по центру города, прошли мимо толпы людей, собравшихся на большие праздничные гулянья на площади Кунгстрэдгорден, что напротив президентского дворца.

Жглись костры, играла музыка — праздновали иранский Новый год, или Навруз; eldfesten, если по-шведски, или попросту праздник огня. Если в Скандинавии и в Эстонии жгут костры и прыгают через них в день летнего солнцестояния, то народы Ирана делают это с приходом весны.

Через костры прыгали и иранцы, и представители иных национальностей. Там же можно было и подкрепиться блюдами национальной кухни. Организация Amnesty International собирала подписи в поддержку пленных иранских женщин и раздавала материалы о сексуальных меньшинствах.

Все смешалось: Стокгольм очень быстро стал пестрым городом. В столице Швеции проживают 950 тысяч человек, 250 тысяч из них, то есть, более четверти, родились за границей, или же являются детьми иностранцев.

В столице, да и в стране вообще, дела идут хорошо. Прошлогодний рост экономики в 3,3% — лучший в Европе. В Стокгольме бушует строительный бум, рынок труда — на высоте. В стране — 100 000 вакансий, и большинство из них — в столице. Практически в каждом секторе — нехватка рабочих рук.

Вице-мэр столицы Фредрик Юрделл поведал, что в 1990-х в Стокгольме было почти 40 000 семей, получавших пособие по бедности, сейчас же их — всего 8 000. ”Это меньше, чем в 1950-х. В целом городская картина очень хороша”, — добавил он.

Фотограф Eesti Päevaleht Карли Сауль с праздника направился на место недавней кровавой резни. На жертву, самостоятельно забирающуюся в машину скорой помощи, озиралась компания темнокожих, за которой пристально следила молниеносно прибывшая полиция.

В Стокгольме и в Швеции в целом есть места, где вместо интеграции десятками лет цветет сегрегация. К настоящему моменту она проявляется в виду в преступных группировок. ”В местах Стокгольма, где есть проблема сегрегации, есть и места, где можно встретить банды. По нашей и по моей личной оценке, дело зашло слишком далеко. Мы дозволили тамошним структурам слишком сильно развиться”, — описал обстановку Юрделл в беседе с журналистом.

Одно из самых известных неспокойных мест Стокгольма — район Ринкебю с населением примерно 16 000 человек. В последний раз банды там сталкивались с полицией в конце февраля: сожжены несколько машин, выбиты стекла магазинов. Случай привлек повышенное внимание: президент США Дональд Трамп какраз только что отметил, что Швеция из-за миграции стала ужасным местом.

”Проблема сегрегации в Ринкебю началась в 1980-х. Смогли ли мы избежать ее углубления? Да, многое сделано. Но теперь более чем ясно: мы недостаточно успешны”, — считает Юрделл.

По мнению властей города, надо начать заново. Дело не в деньгах: из более богатых районов города средства направляют в более бедные, такие, как Ринкебю. Город считает важным, чтобы Ринкебю не выглядел бы хуже центра Стокгольма, поэтому особое внимание обращают на благоустройство.

С долгосрочными проблемами не справиться, пока не обеспечено главное: безопасность. Полицейский участок Ринкебю находится не в самом районе Ринкебю, а в коммуне Сольна, откуда стражи порядка выезжают на вызовы и на патрулирование.

Начальника штаба полиции Ринкебю-Киста Йоргена Олссона знают по всей Швеции: он часто рассказывает о ситуации в регионе. За этот район отвечают примерно 190 полицейских. По словам Олссона, ситуация в Ринкебю не так страшна, как ее малюют в заголовках негативных новостей. Некоторые журналисты, по словам Олссона, не удосуживаются обратиться за объяснениями, а сосредоточиваются лишь на ”военных” заголовках.

Как заверяет представитель полиции, проблемный контингент Ринкебю — примерно 1%, в основном это 14-15-летние мальчики и одинокие пенсионеры. ”Это не какая-то ”зона отчуждения”. Мы работаем там каждый день. Полицейские там постоянно, и днем и в большинство ночей там все спокойно и нормально”, — заявил он.

”От других районов Стокгольма нас отличает то, что молодежь иногда нападает на полицию и поджигает автомобили. Иногда если мы кого-то арестовываем, нам отплачивают за это поджогом авто”, — описал ситуацию Олссон. Кроме того, например, в полицию могут кидать камни с пешеходных мостов через главную улицу Ринкебю. Или же делают ложный вызов и забрасывают камнями прибывших стражей порядка. ”Это происходит раз в неделю иди в две. Нечасто, но случается”, — добавил он.

”В Ринкебю стало почти нормой, что в полицию можно бросать камни. Это удивительно. Уже и полиция воспринимает это как нечто нормальное”, — признался Олссон. Он признал, что это подрывает авторитет властей, и полиция перешла к более жестким мерам. ”Мы изменили свою тактику. Теперь у нас в каждой машине по три-четыре человека, чтобы смогли сразу же отреагировать и, например, арестовать нападающего”.

”Конечно, мы могли бы сразу открыть огонь, но это лишь накалило бы ситуацию. Медиа и политики требуют, чтобы мы выезжали на место со слезоточивым газом и водяными пушками, но мы не считаем это решением. Нас сильно критикуют, мол, не даем достаточного отпора. На самом деле, мы это делаем по мере необходимости, но мы не считаем, что лишь количество полицейских и строгое отношение — это решение. Мне думается, что общество должно понять первопричины и их решить”, — полагает начальник штаба. Силу надо применять деликатно, неправильный подход может спровоцировать беспорядки.

Полицейский участок в Ринкебю закрыли в 2014 году: там перестало хватать места для растущего количества стажей порядка. Хоть исчезновение полицейского участка не означает ухода полиции из района, это — знак: власти отступают.

Днем мы из полицейского участка отправились в сам Ринкебю, расположенный в трех станциях метро от него. Мы увидели абсолютно спокойный центр маленького городка. Блуждая среди домов, мы наблюдали совершенно обычных людей, идущих из магазина с пакетами. На центральной улице города никто камнями не бросался — можно было безопасно посетить семейные рестораны, предлагающие национальные блюда со всех уголков мира.

Олссон, провожая нас, сказал, что днем там проблем не сыщещь, но ночью с таким большим объективом фотокамеры лучше не гулять: кто-нибудь из праздно шатающихся может узреть в нем золотую гору.