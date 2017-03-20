DELFI и EPL в Швеции: Праздник и поножовщина близ королевского дворца в Стокгольме

Журналисты Eesti Päevaleht и Delfi побывали в Швеции, съездили из Стокгольма в Мальмё и выяснили, что происходит в стране, которую мы привыкли связывать скорее с рассказами Астрид Линдгрен, чем со стрельбой и поджогом автомобилей.

На площади Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма в прошлый вторник отмечали уличными кострами и концертом иранский новый год Навруз. Прыгающими через костры можно было видеть как людей явно с иранскими корнями, так и других горожан.

Через короткое время после окончания прекрасного мероприятия эстонские журналисты там же в центре Стокгольма случайно оказались свидетелями чего-то, что показалось кровавыми разборками между бандами. К счастью, ножевые ранения жертвы были не опасны для жизни, и он на своих ногах залез в машину скорой помощи. За ним со стороны исподлобья следила компания темнокожих деятелей.

Шведские чиновники и политики не скрывают, что в стране острый кризис безопасности, который особенно касается определенных проблемных районов, где с годами позволили расцвести сегрегации. Из нее в свою очередь выросли банды и преступность.

Хотя преступников численно мало, они приносят много головной боли. Полицейские рассказали журналистам, как в них достаточно часто бросают камнями в одном из самых проблемных районов Стокгольма Ринкебю, и признали, что в городе позволили плохому поведению стать нормальным. По оценке полиции, нужно было бы ужесточить законы и воспитать в людях уважение к блюстителям порядка.

Шведский министр юстиции и миграции Морган Йоханнсон сказал в интервью Eesti Päevaleht и Delfi в Стокгольме, что правительство и парламент занимаются подготовкой необходимых для ужесточения политики наказаний законов. Но ни министр, ни другие интервьюируемые не связывают насилие банд с новой волной беженцев. Министр Йоханссон даже удивлен, что среди беженцев показатели преступности ниже среднего.