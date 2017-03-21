DELFI И EPL В ШВЕЦИИ: Член горсовета Мальмё: мы с трудом узнаем свой город в сюжетах Russia Today

Ответственный за вопросы безопасности, окружающей среды и технологий в городской администрации шведского города Мальмё Андреас Шёнстрём говорит, что имеющиеся в городе проблемы возникли не из-за прибывших сюда беженцев, как это пытаются представить некоторые СМИ, а из-за изменения городской структуры и перехода на экономику знаний, пишет Eesti Päevaleht.

”Мы с трудом узнаем свой родной город в сюжетах Russia Today”, — вздыхает Шёнстрём. Так, пропагандистские российские СМИ и близкие Дональду Трампу радикальные американские издания пытаются ”показать на примере Мальмё” то, что якобы может произойти с городом, принимающим большое количество беженцев. ”Наши проблемы вызваны не иммиграционной волной, а нашими попытками изменить городскую структуру. Вместо ориентированного на производство города мы стали городом, основывающимся на экономике знаний, — объясняет чиновник. — В результате этих изменений половина его жителей нашла в новых условиях работу, а другая половина — нет. В этом и заключается наша главная проблема”.

Когда в конце 1980-х — начале 1990-х Эстония занималась восстановлением независимости, находящийся на юге Швеции Мальмё пережил большие потрясения. До 1990-го в городе действовала крупнейшая в Европе судостроительная компания, однако государство решило прекратить субсидирование, и на местных жителей и администрацию в одночасье обрушился ряд серьезных проблем. Шёнстрём вспоминает, что поначалу для заполнения рабочих мест пытались использовать новый автозавод Saab, однако уже через год предприятие закрылось. Безработица в городе выросла до 25%. ”Тогда мы и решили возвести город заново. Основали университет, построили мост в Данию и многое другое. Сейчас на территории, где располагался судостроительный завод, предоставлявший работу 8000 людям, действует 400 разных предприятий, обеспечивая работой 14 000 человек. Проблема большой перемены кроется в том, что этим фирмам нужны работники с очень специфическими умениями. Менее образованные люди не нашли себе применения”, — отмечает Шёнстрём.

На настоящий момент степень занятости населения в Мальмё — как и по стране в целом — бьет все рекорды, однако наряду с этим наблюдается и высокий уровень безработицы — 14%. ”Мальмё — город контрастов. С одной стороны, можно говорить о большой истории успеха, с другой — о проблемах. Проблемах со стрельбой и черным рынком. Поскольку у нас есть мост, оттуда прибывает и оружие, хотя, если взять уровень преступности в целом, то он никогда не был таким низким, как сейчас. Увеличивается количество случаев применения огнестрельного оружия, но не других видов преступлений”, — говорит Шёнстрём, отмечая, что инциденты со стрельбой крайне негативно сказываются на чувстве безопасности населения.

Журналист беседует с чиновником в располагающемся в получасе ходьбы от старого города районе Софиелунд, который еще несколько лет назад считался довольно мрачным местом. Неподалеку от него находится еще один проблемный район — Русенгорд, где часто происходят поджоги автомобилей и перестрелки. По заверению чиновника, мэрия города не наблюдает за происходящим со стороны, а пытается улучшить среду обитания, запланировав в спальном районе масштабное строительство с целью превратить его в новый бизнес-центр с рабочими местами. Сейчас жилье в Русенгорде, в основном, съемное, что способствует постоянному движению людских потоков, поэтому в целях содействия оседлости горожан планируется предоставить им и возможность приобретения квартир в собственность. Пристальное внимание уделяется также ликвидации преступности, особенно незаконного оборота наркотиков, призванию к порядку владельцев недвижимости, развитию бизнес-инфраструктуры. Возможно, после окончательного преображения района полученный опыт можно будет использовать и для улучшения среды в других проблемных частях города.