Делегаты Молодежного земского совета представят первый Манифест молодежи Эстонии

Завтра, 28 ноября, для празднования сотой годовщины эстонского государственного самоопределения в Рийгикогу соберется Молодежный земский совет ЭР100, который представит первый Манифест молодежи Эстонии.

Молодежный земский совет ЭР100 объединяет 106 молодых человек, избранных по всей Эстонии, которые с июля создавали видение будущего Эстонии.

”В Молодежный земский совет входит 106 молодых человек со всей Эстонии, которые внесли активный вклад в создание манифеста”, — рассказал руководитель крупных проектов в рамках столетия Эстонской Республики Маргус Кастерпалу. ”Распределение мандатов рассчитывалось на основании действовавшей 100 лет назад схемы и нынешней численности населения, у каждого города и уезда на 20 000 жителей имеется один мандат”, — добавил Кастерпалу.

”Принадлежность к Молодежному земскому совету позволяет отдать дань истории Эстонии, а также поучаствовать и в создании ее будущего”, — сказал заместитель председателя Союза ученических представительств Эстонии Маркус Эхасоо. ”Для создания декларации мы ознакомились с различными сферами жизни Эстонии, а также сотрудничали со многими лидерами мнения. Мы гордимся тем, что президент Эстонской Республики тоже примет участие в представлении манифеста в Рийгикогу”, — уточнил Эхасоо.

28 ноября исполняется сто лет с принятия Земским советом Эстонии решения о признании себя носителем высшей власти в Эстонии, что положило начало провозглашению Эстонской Республики 24 февраля 1918 года. Для празднования сотой годовщины государственного самоопределения Эстонии 28 ноября будут вывешены флаги и пройдут различные мероприятия.

Программа мероприятий 28 ноября:

В 8:45 представители делегатов Молодежного земского совета ЭР100 поднимут флаг на башне Длинный Герман на Тоомпеа.

В 11:00 Президент Республики Керсти Кальюлайд откроет на кладбище Метсакальмисту кенотаф государственным старейшинам Эстонской Республики, места захоронения которых неизвестны.

В 13:00 начнется праздничное заседание Рийгикогу, на котором с речью выступит председатель Рийгикогу и патрон Молодежного земского совета ЭР100 Эйки Нестор, а молодые делегаты земского совета передадут Манифест молодежи Эстонии. В Белом зале будет открыта тематическая выставка.

В 16:00 все школьники приглашаются на площадь Лосси на дискотеку Земского совета молодежи ЭР100, где выступят председатель Рийгикогу Эйки Нестор и член парламента Хейди Пурга.

В 19:00 в церкви Святого Иоанна в Таллинне пройдет концерт. В программа — ”Красота вечера” Уусберга и ”Глория” Вивальди.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях: www.ev100.ee.