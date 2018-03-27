Делегат от Эстонии: поток сирийских беженцев — сложное испытание для человечества

В Женеве проходит 138-я Ассамблея Межпарламентского союза. В центре внимания – темы, связанные с миграцией.

Руководитель эстонской делегации Хельмен Кютт выступила на пленарном заседании с речью, в которой отметила, что передвижение людей открывает новые возможности, но таит в себе и вызовы, передает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Кютт, поток сирийских беженцев — это одно из наиболее сложных испытаний для человечества за последние десятилетия. ”Мы решительно осуждаем действия, которые приводят к страданиям людей, нарушениям прав человека и международного права”, — сказала Кютт. Она подчеркнула, что каждый должен иметь возможность строить свое будущее у себя на родине. Поэтому необходимо объединить усилия во имя того, чтобы неравенство в мире сократилось, а безопасность — увеличилась.

Кютт отметила, что в случае мигрантов важно обеспечить защиту прав человека независимо от их статуса. Она также сказала, что незаконную миграцию, в т.ч. торговлю людьми и незаконный ввоз людей в страну, необходимо предотвращать и пресекать. Для этого должны быть приняты соответствующие меры. Кютт положительно высказалась о том, что дискуссия на тему миграции в Межпарламентском союзе поможет при создании в ООН всеобъемлющей международной основы для решения проблем миграции и беженцев.

От Эстонии в 138-й Ассамблее в Швейцарии, помимо руководителя делегации Хельмен Кютт, также участвует член делегации Тоомас Кивимяги.

Межпарламентский союз — самая давняя и крупная межпарламентская организация. Она был основан в 1889 г. и объединяет 171 государство-член по всему миру.

Полное выступление Хельмен Кютт (на английском языке) опубликовано на домашней странице Рийгикогу.