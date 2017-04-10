Делегация Таллиннского городского собрания едет с визитом в Санкт-Петербург

Делегация Таллиннского городского собрания 12 апреля 2017 года, посетит с визитом Санкт-Петербург. Целью визита является ознакомление с работой Законодательного собрания и празднование 20-й годовщины официальных отношений между двух городов.

Междугородное официальное сообщение началось, когда здесь в Санкт-Петербурге 4 сентября 1996 года, было подписано соглашение о сотрудничестве двух законодательных органов.

Глава делегации Калев Калло: ”Пусть в последующие годы законодательные органы общались между собой не так часто, это соглашение послужило основой для добрососедских отношений. Поэтому невозможно недооценивать важность первого контракта!"

В состав делегации входят члены Таллиннского городского собрания, Леонид Михайлов и Андрей Биров из фракции Центристской партии, от фракции Партии реформ Антс Лееметс, Хендрик Агур из фракции партии союза Отечества и Рес Публики. Делегацию сопровождают, заведующая канцелярии Керсти Калвет-Сепп и советник по внешним связям канцелярии Карин Бенксон.