17.04.2018, 13:31

Делегация Таллинна изучила опыт Копенгагена по организации экологически чистого питания

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rus.delfi.ee
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Делегация Таллинна изучила опыт Копенгагена по организации экологически чистого питания
Фото: Раэпресс

Делегация Таллинна во главе с вице-мэром Зюлейхой Измайловой изучила опыт Копенгагена по организации питания в городских учреждениях биологически чистыми продуктами.

Делегация встретилась с представителями мэрии датской столицы и экспертами, передает Раэпресс.

По результатами визита в город, где в 90% городских учреждений, включая школы и детские сады, пища готовится из экологически чистых продуктов, Измайлова отметила, что система в Копенгагене и поход города к проблеме — нечто большее, чем просто предложение питаться чистыми продуктами — это курс на здоровую, чистую, вкусную, визуально аппетитную и привлекающую ароматами пищу.

Если в Эстонии считается, что такая пища — привилегия богачей, то в Копенгагене найден способ предлагать такое питание без излишних затрат. Он включает не только замену сырья для приготовления блюд, но и организацию собственной выпечки, уменьшение доли продуктов животного происхождения и т.д.

В Таллинне сейчас реализуется пилотный проект, цель которого — переход на пищу из экологически чистых продуктов в шести школах и шести детских садах.

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